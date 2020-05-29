【中美AI角力】美國加入G7人工智能小組 稱要抗衡中國

▲ 白宮官員指美國已加入七國集團（G7）的人工智能小組，更稱美國加入小組是要與中國「扭曲科技」的行為抗衡。

中美兩國關係因港區國安法、華為副董事長孟晚舟引渡案而惡化，更再次展開科技角力。白宮官員周四（28日）透露，美國已加入七國集團（G7）的人工智能小組，更稱美國加入小組是要與中國「扭曲科技」的行為抗衡。

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G7成員國的科技部長於周四舉行視像會議。美媒報道，白宮科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）於會後表示，各國應一起建立民主原則，要對抗中國「扭曲科技」（twisting technology）來威脅公民自由的行為。

克拉齊奧斯更批評：

中國的科企正努力重塑聯合國在面部識別和監視方面的國際標準。

（Chinese technology companies are attempting to shape international standards on facial recognition and surveillance at the United Nations.）

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加拿大與法國大約近2年前宣布成立G7人工智能小組，指小組是以人權、包容、多樣性、創新及經濟增長的共同原則為指引，以負責任的態度來使用人工智能技術。

但特朗普政府過往反對有關做法，認為過多的關注及監管會阻礙美國的創新發展，故一直未有加入人工智能小組。

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克拉齊奧斯則解釋，美國與其他成員國在過去一年磋商，再加上小組調整範圍，美國現時認為可加入小組。他又強調，美國會非常努力地證明，該小組並非制定標準或決策機構。

中美關係加劇緊張，美國政府早前延長封殺華為的行政命令1年，又公佈對華為新一輪限制，擴大至禁止全球使用美國技術的晶片廠商與華為交易。

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責任編輯：何穎兒