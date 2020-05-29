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【美團股價】美團上線信用支付產品「美團月付」 全日200億資金熱捧

金融經濟 16:37 2020/05/29

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美團信用支付產品美團月付今日正式上線，用戶享有38天免息期。

美團點評 （03690） 今日正式上線信用支付產品「美團月付」，滿18周歲、完成實名認證的美團活躍用戶可申請開通。開通後，用戶在美團旗下APP消費，包括外賣、酒店住宿、騎車、網約車、買菜等均可先用美團月付授予的信用額度完成支付，下月8日再統一還款，最長免息期38天。

美團月付支持帳單延期繳款和帳單分期繳款，最長可分12 期。

美團披露，美團月付可有效提升美團的支付訂單轉化率，試運營期間，月付用戶的美團訂單量平均提升超過20%，交易金額平均提升超 15%。

美團又指，用戶對月付的使用意願也在不斷增強，追蹤數據顯示，用戶開通美團月付6個月後，月付支付在其個人消費金額中的占比相較開通首月，平均可提升超六成，越來越多的用戶，尤其是90後、95後美團用戶開始習慣把美團月付設置成首選支付方式；而在下沉市場，三四五線城市用戶的月付開通意願和缴款表現甚至比一二線城市用戶還要好。

美團、阿里巴巴 （09988） 近年在本地生活服務領域競爭激烈，本次美團推出的月付功能，功能與支付寶的「花唄」相像，被市場視為對標支付寶「花唄」。

美團今日以全日高位收市，報146.7元，急漲7.1%，再創歷史新高，成交高達211億元。

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