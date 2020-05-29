【港股追蹤】配股抽水潮蔓延 呢隻龍頭都籌旗

內地疫情雖然大致受控，惟經過數個月經濟近乎停擺後，不少企業資金鏈都出現問題。近月多隻中資股都有配股消息，勢估唔到這浪配股潮蔓延到藍籌股。汽車業龍頭吉利汽車（00175）今早（29日）發公告，擬以每股10.8元配售6億股，較周四（28日）收市價11.72元折讓近7.9％。股價今日開市後隨即跌穿配股價，全日在低位徘徊，收報10.6元，跌9.6%，年內至今更累跌逾30%。

集團今次配售6億股，佔擴大後股本約6.11%，所得款項淨額約64.5億元。公司指，於可見的將來充滿不確定性之動態挑戰，配售為公司籌集資金同時，亦為拓闊股東及資本基礎提供機會。此外，可增強集團之財務狀況及提供營運資金。美林亞太、高盛亞洲、滙豐銀行、大摩及瑞銀香港分行將會是今次吉利的配售代理。配售完成後，主要股東李書福及其聯繫人士持股佔比，將由現時43.88%，攤薄至41.2%。

今次吉利配股，雖然公司表明集資淨額是用於增強財務及提供營運資金，並非集團非常「缺水」。但汽車股股價才剛喘定，公司就用較大折讓配股，難免令人擔心集團前景。吉利3月中曾低見10元，股價短期會以此心理關口作為重要支持位。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！