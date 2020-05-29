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全球一周增70萬確診 南美成疫情中心 印度死亡超中國

環球社會熱點 16:31 2020/05/29

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新冠肺炎疫情進入另一階段，全球在過去一周，累計70萬人確診。巴西、墨西哥、秘魯等國的疫情迅速升溫，成為美洲新的大流行中心。在美國，十多個州分的確診和死亡人數上升，或與撤銷居家令有關。發展中國家中，印尼疫情較為嚴峻，死亡人數超越中國。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）日前認定，美洲成為新的疫情大流行地方，尤其南美洲。巴西、秘魯和墨西哥疫情嚴重，巴西連續3天新增死亡病超過1000宗，但多地政府已開始放寬防疫措施；阿根廷貧民窟爆發集體感染，一周新增2倍確診，當局封鎖全區。

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在美國，紐約、新澤西等重災區疫情已從高峰回落，全國疫情看似見到曙光。惟有十多個州，感染新冠肺炎和死亡人數上升，恐進入第二波爆發。

威斯康星州以保守派為首的最高法院2周前推翻居家令，新增確診和死亡病例創單日新高。威斯康星州大學醫院傳染病主任薩夫達爾（Nasia Safdar）形容，3情況令人擔心，恐怕已朝負面方向發展。

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阿拉巴馬州、阿肯色州、加利福尼亞州和北卡羅來納州的病例也增加。其中，北卡州周四（28日）的住院和死亡人數創新高。

中東地區似乎在全球大流行期逃過一劫，僅伊朗疫情較嚴重。不過，科威特、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國的確診病例增加。

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記者：鄧燕君

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