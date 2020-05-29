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【港區國安法】朱克伯格：望fb能續為港人服務

環球社會熱點 16:28 2020/05/29

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【港區國安法】朱克伯格：望fb能續為港人服務

全國人大通過訂立港區國安法，引起各方關注。Facebook（美：fb）行政總裁朱克伯格指，希望Facebook能「找個方法」（find a way）繼續為香港人服務，又指香港民眾很喜歡fb的服務。

朱克伯格（Mark Zuckerberg）周四接受霍士新聞訪問時，談及近日中美角力一事，他形容中國與美國之間正存在意識形態的衝突，而這是在其他國家很普遍。

【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢

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他認為，很多國家正嘗試弄清楚網絡在該地的價值及規則，認為現正出現「真正的思想鬥爭」（real battle of ideas）。

對於北京政府會實施港區國安法，朱克伯格指，香港人喜歡社交平台Facebook的服務，以及通訊軟件WhatsApp的加密技術，稱希望公司可以找到方法，為香港人長期提供服務。

【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明

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他又提到，中國內地及北韓是Facebook未能提供服務的地方，原因是兩國一些「甚為壓迫的政策」（pretty oppressive policies）。

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責任編輯：楊心悅

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