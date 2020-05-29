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【明尼蘇達示威】有人放火搶掠 特朗普斥暴徒揚言派兵

環球政治 16:35 2020/05/29

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明尼蘇達州示威者放火焚燒警局附近的商店。（法新社圖片）

美國明尼蘇達州一名非裔男子被警方以膝蓋壓頸致死事件，引發激烈示威浪潮，大批民眾上街示威抗議警方濫用暴力及種族歧視。惟連日示威演變暴力騷亂，有人縱火、搶掠及破壞商店。特朗普讉責滋事分子是暴徒（thug），揚言動用軍隊應對。

美國黑人疑遭跪頸致死 4警察被革職（有片）

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？

爆發騷亂的明尼蘇達州明尼阿波利斯街頭，一片混亂，示威者放火焚燒建築物及警局，並搶掠商店，泊在街上的汽車被破壞及縱火。

特朗普在twitter發帖文，斥乘亂破壞的示威者是暴徒，他們的行為，是對被警方殺害的黑人男子弗洛伊德（George Floyd）的不尊重，揚言會派兵支援州長沃爾茲（Tim Walz），奪回控制權，揚言開槍止暴（when the looting starts, the shooting starts）。

【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了

美國黑人遭警壓頸亡引示威 明尼蘇達州進入緊急狀態

《環球時報》總編輯胡錫進亦關注事件，在twitter發帖文，籲國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一如支持香港示威般支持美國示威，暗諷美國政府雙重標準。

事件源於46歲黑人男子弗洛伊德，周一（26日）被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，弗洛伊德後來停止呼吸，送院後不治，事件觸發當地多日有民眾上街示威。

【港區國安法】歐盟對華立場未表態 法德不跟特朗普

【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢

責任編輯：文青青

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