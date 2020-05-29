【港區國安法】如美國停香港「SWIFT」使用權　莊太量：有啲公器私用！

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（27日）確認香港不再享有高度自治權利，不被保證繼續享有特殊待遇。根據《美國香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act）所賦予的特殊待遇，其中一個就是港元與美元可自由兌換，假如美國停止香港「SWIFT」的使用權，將對本港貿易、以至聯繫匯率造成極大挑戰，有學者認為美國如利用「SWIFT」制裁是「有啲公器私用」。

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中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《iMoney》電話訪問時指，「SWIFT」簡單來說就是全球銀行的溝通系統，「打幾錢去咗邊到，以前係靠銀行經理收電話覆，現今世代就用SWIFT系統」。

對於有人指出美國或停止香港「SWIFT」使用權，莊太量表示「SWIFT」是屬於全世界銀行的，不是美國所擁有，但若美國強迫「SWIFT」不做中資銀行生意，「呢樣野就有啲公器私用啦！」一旦香港「SWIFT」使用權被停止，不單止影響香港人，在港生活的美國人如需匯錢回美國，一樣會受影響。

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美曾兩次封鎖伊朗銀行用「SWIFT」

至於聯繫匯率制度會否崩潰，他認為「唔好將恐慌同事實混為一談」，因為制度30多年來行之有效，「1983年當時就真係恐慌，中國話收返香港，好多人移民」，當年聯繫匯率制度出現用以穩定人心，後來經歷八九民運、九七金融風暴這些「大風波」，「聯繫匯率都未崩潰」。

事實上，美國過去曾限制或禁止某些國家通過「SWIFT」進行結算，藉此實施經濟制裁。2012年、2018年在美國施壓下，「SWIFT」兩次封鎖伊朗銀行，北韓多間銀行亦在2017年被禁用「SWIFT」。

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