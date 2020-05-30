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【港區國安法】中港美三敗俱傷　莊太量：除左罰吓人美國有咩好處？

名人薈萃 18:04 2020/05/30

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全國人大會議28日已表決通過「港區國安法」決定草案；美國國務卿蓬佩奧指國務院已向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已不再維持自治，美國不再給予香港特殊待遇。有傳美國政府會考慮取消香港的「特别關稅區」地位，對港貨徵收與中國貨相同的稅率。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，如美國決意取消特別關稅，對香港、內地和美國是「三敗俱傷」的局面，美國如在現階段就急着取消，「除左罰吓人有咩好處？」

相關文章：【港區國安法】如美國停香港「SWIFT」使用權　莊太量：有啲公器私用！

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轉口貿易勢重挫

特別關稅若取消，莊認為最大影響是轉口貿易，因為香港製造的貨品不多，反而香港靠轉口內地貨賺錢，「如果香港無咩特別優惠，好多內地貨都未必經香港再出口到美國」。

莊援引2018年的數據，指香港出入口的商品貿易總額，加起來有約8.8萬億元，「等於香港GDP嘅3倍，我哋從中賺5%至6%，都有4,000多億元，係GDP嘅兩成左右，呢到少一成都好大影響！」如轉口貿易港位置被取代，香港就業市場亦會受影響。

 

節錄自第658期《iMoney Focus》封面故事。

 

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撰文 : 黎海怡

移民 一國兩制 經濟 大學 蓬佩奧 立法會 基本法 港區國安法 國安法 美國－香港政策法

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【港區國安法】取消關稅影響微　惟美方若影響聯繫匯率或令香港冧檔

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