【你財策劃師】手持4物業銀行人　如何自製退休長糧？（下篇）

第二類是風險管理資產，她現時應趁身體健康時，考慮購買私人醫療保險。由退休開始到整個退休人生階段起碼有20年以上，估計需支付的保費一般累積約80萬至100萬元。針對風險管理資產，她應要安排可製造穩定收益用作支付保險保費的計劃。

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醫療保險保費會按年齡而增加，人生後期增幅會更大，預算每年能提取的收益應以70歲左右的保費為標準。早期未用的收益可保留增值，用作補貼未來保費高於當時收益的差額。

Bess每月日常支出為3萬元，她期望將來退休後能夠維持現時的生活水平。以她目前的組合來說，能夠提供穩定收益的資產，包括英國和國內的收租物業。扣除稅務支出之後，這兩個物業能每月提供約1.5萬元（計稅項支出，實收1.4萬元）生活費。然而，資產存有外風險，租金都是以英鎊和人民幣收取，因率浮動，如兌換為港幣作生活費，會增加變數，而且這不是保證收入。

除此之外，Bess經朋友介紹而購買一些能提供保證收益的私募基金，條款指明未來退休時，每月可收取$8,300元為入息，年收益率略少於5厘。

因此這三個穩定收益資產，每月能提供$22,300元給Bess為生活費。由於現時還未需要動用，所以可考慮儲存在其他穩定收益資產，用作應付需要。例如可保存成為以上提到的風險管理資產。

第四類是增值資產，包括在珠海的物業，現時市值為300萬元，雖沒有租金收入，但Bess估計有機會升值到400萬元，還有便是強積金組合和儲蓄型保單都是定位為以資本增值為主的資產。

配置現金流同樣重要

了解了不同資產的定位後，便要看未來現金流需要而配置。如果只維持現時穩定收益資產，不足以應付每月3萬元需要的退休收入，所以Bess需增加資金在平穩收益資產組合中。

現時三個資產的收益率平均為4.46%，在同一假設收益率下，Bess便需要額外安排約207萬元資金。可考慮方案包括將儲蓄及未來兩年後到期的儲蓄保單轉為提供平穩收益資產，但需要全部轉換才夠資金，而且組合提供的主要收入都並非保證，存在變數。因此應考慮部分資金配置在保證收益較高的年金或儲蓄型保單。

另一種可考慮做法是退休後將自住物業申請安老按揭，提升保證收入。根據以上安排，保留為長增值資產的便是珠海物業及強積金組合，退休後強積金計劃的累算權益有機會要轉為風險管理資產，增加醫療保險保費的儲備。餘下的珠海物業只是單一資產，不是組合，因佔的金額高，風險自然較高，套現能力風險和率風險等都是不容忽視的。

雖然還有兩年才退休，當Alvin將資產分為四類及解釋不同功用後，Bess感覺整個退休理財計劃很清晰，只要各樣資產表現符合預期，她也有信心能夠達到期望的退休生活。