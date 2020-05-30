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【你財策劃師】手持4物業銀行人　如何自製退休長糧？（上篇）

理財智慧 11:08 2020/05/30

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踏入退休年齡時，一般都需要清楚有多少退休入息。今次面談的讀者是Bess，還有兩年便進入退休階段，她的物業佔財富總值約69%，其餘資產包括銀行存款，股票及基金，強積金累算權益和儲蓄保單。 

現時Bess的收支狀況很好，每月儲蓄金額可達4.5萬元，佔總收入（每月工作收入及物業租金收入合計）的47%，不過醫療保障方面就要多加留意。由於退休將近，目前她的醫療保障有兩份，分別是在2005年購買的個人醫療保險及公司提供的團體醫療計劃。Bess相信15年前購買而沒有更新過的醫療保單，相對今天的情況，保障應該不足；而公司的保障亦會兩年後便終止，所以醫療保險保障這方面是時候要去認真檢討。

Bess擔心在退休後會沒有穩定收入，日後支付未償還按揭或成問題，正考慮應否一次過付清餘額。Bess國內的物業仍有100萬元貸款，而香港及英國的物業已經全數支付。此外，她還有一份儲蓄保險計劃在未來兩年仍要供款共50萬元，所以扣除這些需要後，仍然有70萬元流動現金可用作周轉現金。

而且在未來兩年退休前仍然有108萬元可儲蓄金額（4.5萬x12x2=108萬），相信亦足夠應付償還按揭金額，問題是應否這樣做，有沒有更理想的安排方式？

資產功能應清楚劃分

現時，Bess持有的資產有四種，分別是︰

 一、居住需要的不動產；

二、準備應付退休後潛在醫療支出的風險管理資產；

三、 製造穩定退休收入的平穩收益資產；

四、當然還有長令資產組合增值及可以跑贏通脹的增長資產。

每種資產在組合中有不同分工，就算同樣是物業，都可多於一種的資產，例如不動產應該以居住為主要用途，亦可作增值用途。

Bess的物業分散在三地，亦按她的想法而分配為三類資產。第一類是自住用途、和親人共同持有的香港物業，她所佔的比例價值為總資產一半。這個不動產未來要維持居住用途的成本包括潛在維修保養需要，這方面需要預備儲備。

相關文章：【你財策劃師】手持4物業銀行人　如何自製退休長糧？（下篇）

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

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