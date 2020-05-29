【保險寒冬】疫情拖累 首季內地客來港投保急挫58%

▲ 疫情期間的跨境人流限制措施令內地客難以來港投保

疫情期間港府推出多項跨境人流限制措施，加上市民傾向減少見面，令香港今年首季長期業務（不包括退休計劃業務）新造保單保費按年挫27.5%至351億元，其中內地客新造保單保費按年更急挫57.7%至54億元。

首季有效長期業務的保費收入總額為1467億元，按年升11%，當中主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入上升7.3%至1244億元，而個人人壽及年金（投資相連）業務的保費收入則跌2.7%至64億元。

保監局亦公布合資格延期年金保單銷售數據。自去年4月推出後的一年內，保險公司共出售約13.3 萬份保單，保費共94億元；每份保單的平均年度保費約為7.1萬元。如單計今年首季而言，則售出超過3.6萬份保單，涉及新造保單保費達25億元，佔個人業務總額的7.3%

另外，一般保險業務首季毛保費為183億元，升10.1%；淨保費亦增長7.4%至122億元。由於直接業務承保表現改善和分入再保險業務明顯轉好，整體承保利潤由4400萬元上升至3.29億元。

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