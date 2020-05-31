【一名經人】羅家聰：又講移民

移民這題材，寫過很多次了。今天再寫，倒也懷疑題目應是移民還是走難。或者，兩者的分別可能愈來愈小。若非被迫，走投無路，好地地誰想連根拔起搬到老遠呢？

早已指出，好景時講的移民乃海外升學、買樓、買護照等有錢人玩意，多非真走。真要走時，往往是大規模的走難，如當年越南船民湧港般，走就是了，根本毋須護照；今天由南美偷渡入美國的亦如是。現在香港一方有難，有否八方支援不知，但縱要走，在反華情緒高漲的今天，很可能到處也不受歡迎，起碼失業潮下亦予人搶飯碗感覺。

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港人辦事效率極高

撇開到處都有排華潮，那些不公義、黑警等現象在不少地方都有，尤其包括美國。西方傾向過度放縱，小的已有酗酒、吸毒、性濫交，大的更有搶劫、槍擊、恐怖襲擊，這些皆非港人所見慣或容易應付得來的。

即使沒有這些問題，單單要找工作已不容易；又即使夠食過世，以平均壽命八十幾計，難道人到中年便退休等死？結果或是悶死。

一場瘟疫即見不少國家其實相當脆弱，死人甚眾，政府方寸大亂，不知如何是好。西方國家無疑有制度，但在具體執行、應對操作上仍差。香港有很多政策被破口大罵，但到過外國的很多會話小巫見大巫、香港已很好。

別說某一範疇，就說整體辦事效率，走遍全球實也不容易遇到速度拍住香港之地（別說快過），可見香港人其實已好犀利。

六四後的1990年代初現移民潮，當時適逢歐美皆衰退，高薪厚職的要紆尊降貴，可謂大餅、廁所都要洗。今天有國安法，估計移民潮也同樣重現，但外圍同樣大衰退，去旅遊尚無大問題，但去生活則確有阻滯。誠然，今天說很多人已移民，其實走得的，多是外地有親人、本已生活過而重返、或陪太子、女去讀書居多，由零走起的很少。

話得說回頭，這裏本是自己地頭，為何人家一趕就要即走？這值得思考。

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