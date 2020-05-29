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【視像面試】視像面試成另類主流　求職者宜多花時間準備

商業 17:59 2020/05/29

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不少企業都考慮將部分招聘程序移師網上進行，視像面試（Video interview）也就逐漸成為招聘程序的另類主流。

新冠肺炎疫情未遏，全球各國採取封關、隔離措施，不少企業都考慮將部分招聘程序移師網上，視像面試（Video interview）也就逐漸成為招聘程序的另類主流。Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞（Polly）指出，求職者應做好面試的前期準備工作，把握每一個面試機會，積極向僱主展現個人特質。

Polly建議，畢業生在申請職位前，應先清楚工作要求，熟讀公司歷史背景。在面試前，應先多花時間練習面試技巧，嘗試用1至2分鐘時間介紹自己，向僱主凸顯自己特質。現時市場較着重求職者能否保持正面樂觀態度，具有批判思考、解難能力，以及「重生」（Rebirth）的能力，在遇到逆境時，不輕言放棄。此外，在面試的最後階段，不妨多向僱主提問如公司文化、晉升發展機會，或在職培訓等方面的問題，以展示誠意，增加受聘機會。

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在視像面試中，求職者有責任自行排除可能出現的干擾，確保面試環境舒適安靜，宜留意房間背景乾淨整潔、光綫充足。此外，求職者亦要減低面試中途出現斷綫的情況，確保電子器材有足夠電量，網絡訊號保持穩定連接，以及耳機、麥克風等運作正常。

Polly建議，求職者應事先多練習如何鋪排，留意個人的談吐用詞、身體語言、眼神交流等，透過鏡頭展現自信。由於現時使用視像通訊軟件的用戶量龐大，實況畫面及聲效容易有延誤，求職者應注意控制語速，保持與僱主之間的互動。

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避免鮮豔衣服　留意談吐用詞

衣着方面，一般而言應與傳統面試無異，特別是專業工種如醫生、會計等，更應表現出專業形象，加深僱主的第一印象。Polly特別提醒求職者，應避免穿着顏色鮮豔的衣服或可能分散注意力的飾物，切勿標奇立異。

最後，了解如何使用不同的視像會議軟件亦非常重要，求職者應事先測試並熟習軟件功能，確保面試過程順利。

記者：施雯雯

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