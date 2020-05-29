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【港區國安法】歐盟對華立場未表態 法德不跟特朗普

環球社會熱點 15:45 2020/05/29

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歐盟27國外長將於當地時間周五（29日）早上開會討論香港問題，屆時會發表歐盟的正式立場。

自全國人大宣布訂立「港區國安法」以來，世界各國爭相回應表態。在歐盟，成員國就香港問題的對華立場形成兩派。歐盟27國外長將於當地時間周五（29日）早上開會討論香港問題，屆時會發表歐盟的正式立場。歐盟外交高級代表博雷爾（Josep Borrell）曾表示，經濟制裁非解決中國問題的方法。（ that sanctions were not the solution “to our problems with China.”）

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【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了

彭博報道，歐盟對華印象從美國特朗普的敵人到對歐盟有威脅。「新冠疫情爆發以及推行港區國安法等事件，令歐洲不可（對中國的威脅）視若無睹」。（“The Covid crisis and what’s going on in Hong Kong are opening the eyes of those who didn’t believe it.”）

在歐洲，各國對華態度不一。例如意大利、匈牙利等國，受惠於一帶一路計劃，算是親華派；對華鷹派包括早前曾跟中國交惡的國家，如涉及桂民海案件的瑞典、傳聞議長訪臺前被中國「激死」的捷克等。

【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明

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帶領歐盟的法國、德國早前聯袂推出疫情後重振歐洲的「法德倡議」，當中的措施希望擺脫對中國生產線的依賴，有評論指「隻字不提中國，卻處處劍指中國」。（ “was all about China without talking about China.”）

德國態度

彭博報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）既不願加入特朗普的攻擊中方的陣營，但她知道香港的安全局勢可能迅速惡化，又引述德國官員透露「沒有人想要新的冷戰」。

考慮德國經濟，默克爾政府的對華策略十分謹慎，在國內備受質疑。德國國會將在周五（29日）討論要求國會譴責中國的提案。有分析指，目前內閣以外的政界以批評中國居多，至於社民黨、左翼黨和AfD則更較少表態。

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法國態度

在巴黎，官方強調要「平衡」歐洲和中國的關係，以擴大互惠市場，以及共同應對氣候變化。法國外交部就有關中國干預香港的回應，可體現在歐盟發表態度溫和的聲明。歐盟在該聲明中表示，維護香港自治權「極為重要」（ it attached “great importance” to the preservation of the territory’s autonomy），但沒有就此批評中國。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）本周表示，法國「要對中美堅持己見各走極端說不，要捍衛自己的利益，不要被中美其中一方利用，亦不要讓中國成功分化歐洲」。

【港區國安法】美國眾議員促蓬佩奧 接收香港「難民」

【港區國安法】庫德洛：香港貿易待遇 或與中國内地相同

記者：葉芷樺

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