【港區國安法】歐盟「嚴重關切」 但不會制裁中國

▲ 歐盟27國外長將於當地時間周五(29日)早上開會討論香港問題,屆時會發表歐盟的正式立場。

全國人大宣布訂立「港區國安法」以來,世界各國爭相回應表態。歐盟27國外長周五(29日)開會討論香港問題後發表聲明,稱歐盟「嚴重關切」(grave concern)中國通過港區國安法,認為此舉不符《中英聯合聲明》和《基本法》。

歐盟外交高級代表博雷爾(Josep Borrell)會後於記者會表示,港區國安法削弱香港的自治,令一國兩制面臨嚴重風險。

博雷爾續稱,歐盟與中國的關係是建基於互相尊重及信任,但通過港區國安法的決定,令雙方關係出現問題。惟博雷爾指出,制裁中國都不會解決到香港問題,歐盟無意考慮制裁。

歐盟其後也發表聲明,指中國今次的行動,令歐盟對於中國信守其他國際承諾引起疑問。

彭博社早前報道,歐盟對華印象從美國特朗普的敵人到對歐盟有威脅。「新冠疫情爆發以及推行港區國安法等事件,令歐洲不可(對中國的威脅)視若無睹」。(“The Covid crisis and what’s going on in Hong Kong are opening the eyes of those who didn’t believe it.”)

在歐洲,各國對華態度不一。例如意大利、匈牙利等國,受惠於一帶一路計劃,算是親華派;對華鷹派包括早前曾跟中國交惡的國家,如涉及桂民海案件的瑞典、傳聞議長訪臺前被中國「激死」的捷克等。

帶領歐盟的法國、德國早前聯袂推出疫情後重振歐洲的「法德倡議」,當中的措施希望擺脫對中國生產線的依賴,有評論指「隻字不提中國,卻處處劍指中國」。( “was all about China without talking about China.”)

德國態度

彭博社報道,德國總理默克爾(Angela Merkel)既不願加入特朗普的攻擊中方的陣營,但她知道香港的安全局勢可能迅速惡化,又引述德國官員透露「沒有人想要新的冷戰」。

考慮德國經濟,默克爾政府的對華策略十分謹慎,在國內備受質疑。德國國會周五(29日)將討論要求國會譴責中國的提案。有分析指,目前內閣以外的政界以批評中國居多,至於社民黨、左翼黨和AfD則更較少表態。

法國態度

在巴黎,官方強調要「平衡」歐洲和中國的關係,以擴大互惠市場,以及共同應對氣候變化。法國外交部就有關中國干預香港的回應,可體現在歐盟發表態度溫和的聲明。歐盟在該聲明中表示,維護香港自治權「極為重要」( it attached “great importance” to the preservation of the territory’s autonomy),但沒有就此批評中國。

法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)本周表示,法國「要對中美堅持己見各走極端說不,要捍衛自己的利益,不要被中美其中一方利用,亦不要讓中國成功分化歐洲」。

記者:葉芷樺