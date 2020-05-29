  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (五) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情求職】疫情下職位空缺大減　大學畢業生求職難上難

商業 15:45 2020/05/29

分享：

本港勞工市場在短期內將面臨巨大壓力，就業狀況亦難以在短期內好轉，疫情下各大企業減少招聘，應屆畢業生求職恐更難。（資料圖片）

踏入應屆大學畢業生求職季節，今年因受到新冠肺炎疫情影響，本港最新失業率升至5.2%，創近10年新高。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年首季聘請大學畢業生職位數目，較去年同期減少4成。有人力資源顧問相信，疫情下各大企業減少招聘，應屆畢業生求職恐「難上加難」。

雖然疫情緩和，但本港勞工市場短期內仍面臨巨大壓力，不少銀行、保險及金融等行業已減少招聘，而5月至7月正值應屆畢業生求職高峰期，預期就業將較往年困難。

【新冠肺炎】疫情拖累企業招聘　畢業生何去何從？

領展暑期實習生名額　今年增至65個

Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞（Polly）表示，未來人力市場變化很大，畢業生應時刻留意市場狀況，疫情下或有部分專業行業的影響較少，相信該類企業需要繼續增聘人手，例如醫療、會計、資訊科技業等。

Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞表示，未來人力市場變化很大，畢業生應時刻留意市場狀況，疫情下或有部分行業的影響較少，相信該類企業需要繼續增聘人手。（受訪者提供圖片）

考慮先做兼職　或續進修

Polly指出，疫症突如其來，影響不局限於應屆大學畢業生，而本港情況已比美國樂觀。疫情下，大部分企業在招聘時特別注重成本效益，或會考慮以稍高的薪金聘請有經驗的應徵者，令畢業生的處境更嚴峻。

畢業生應對薪酬、工作福利等要求保持彈性，在經濟不景的前提下，找工作的時間可能比以往更長，但可先嘗試接受薪金較低或不是首選的工作，從而獲得實戰工作經驗。當經濟情況改善時，得到心儀工作的機會就會大增。若暫時找不到全職工作，可考慮先做兼職或短期工作，又或者繼續升學進修，例如攻讀碩士學位、短期證書課程等，利用這段時間增值自己，保持競爭力。

另一方面，受反修例風波及新冠肺炎夾擊，環球經濟下行。Polly強調，

雖然企業未必可以透過升職加薪留住人才，但在疫情過後，企業應多與員工溝通，亦可透過公司內部問卷，了解和接納同事的意見，提升員工的參與度。同時，企業亦應提高福利、加強員工歸屬感，以減少人才流失。

生產力局辦網上招聘展　提供近百職位並設網上面試

【疫市營商】調查：打工仔今年平均加薪1.3% 　近8成人有意轉行

遙距工作　職場趨勢

此外，在經歷長時間工作模式的轉變，不少管理層及員工都發現在家工作的可行性，此模式有望在疫情過後成為新常態，在家工作或會恒常化，惟部分管理層及員工對此新工作模式未能適應，甚至產生矛盾。

從人力資源管理角度來看，在家工作帶來不少衝擊和挑戰，從人才招聘、員工培訓、團隊溝通、薪酬制度等，都需要調整。

對企業而言，在家工作無疑可以節省公司租金等支出，即使員工不回辦公室工作，企業依然能夠運作如常，工作效率甚至有所提升。由於大部分X、Y世代員工都追求在工作和生活上達至平衡，普遍對在家工作反應正面。員工既能節省平日往來公司的交通時間和開支，又可更靈活地照顧家庭。

不過，在家工作亦有其限制，一般人容易在工作期間被其他瑣事分心，但Polly認為，由於工作環境在疫情下急速轉變，員工仍需要時間適應。此外，員工亦需考慮電腦設備配套不足或缺乏穩定網絡的阻礙，同時亦會衍生網絡安全和私隱資料外洩等問題。

然而，遙距工作令上司無法時刻監察團隊的工作，員工應主動滙報工作計劃和進度，建立信任溝通。公司應訂立明確指標，增加員工投入度及在家工作時的績效管理；同時，團隊可多作視像或電話會議，保持聯繫，有助提升士氣。

記者：施雯雯

相關文章

領展暑期實習生名額　今年增至65個
2020/05/27
領展暑期實習生名額　今年增至65個
生產力局辦網上招聘展　提供近百職位並設網上面試
2020/05/21
生產力局辦網上招聘展　提供近百職位並設網上面試
【疫市營商】調查：打工仔今年平均加薪1.3% 　近8成人有意轉行
2020/05/20
【疫市營商】調查：打工仔今年平均加薪1.3% 　近8成人有意轉行
【新冠肺炎】疫情影響招聘活動　學校綫上提供支援
2020/03/13
【新冠肺炎】疫情影響招聘活動　學校綫上提供支援
【新冠肺炎】疫情拖累企業招聘　畢業生何去何從？
2020/03/12
【新冠肺炎】疫情拖累企業招聘　畢業生何去何從？
畢業 失業 就業 疫情 經濟 壓力 電腦設備 會計 銀行 金融

上一篇文章

【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個

下一篇文章

【新冠肺炎】佛州迪士尼環球影城陸續重開　港兩大主題樂園仍未有期？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【港區國安法】港倘失獨立關稅區　物流業憂影響港轉口地位
【港區國安法】港倘失獨立關稅區　物流業憂影響港轉口地位
【口罩供應】實惠推第五批BFE、 PFE≥98%口罩　現時可於網上登記
【口罩供應】實惠推第五批BFE、 PFE≥98%口罩　現時可於網上登記
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【疫市營商】AEON 5月28至31日有優惠　貨品低至26折
【疫市營商】AEON 5月28至31日有優惠　貨品低至26折
【口罩供應】台灣口罩將可出口　口罩商何時可出貨？
【口罩供應】台灣口罩將可出口　口罩商何時可出貨？