【疫情求職】疫情下職位空缺大減　大學畢業生求職難上難

▲ 本港勞工市場在短期內將面臨巨大壓力，就業狀況亦難以在短期內好轉，疫情下各大企業減少招聘，應屆畢業生求職恐更難。（資料圖片）

踏入應屆大學畢業生求職季節，今年因受到新冠肺炎疫情影響，本港最新失業率升至5.2%，創近10年新高。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年首季聘請大學畢業生職位數目，較去年同期減少4成。有人力資源顧問相信，疫情下各大企業減少招聘，應屆畢業生求職恐「難上加難」。

雖然疫情緩和，但本港勞工市場短期內仍面臨巨大壓力，不少銀行、保險及金融等行業已減少招聘，而5月至7月正值應屆畢業生求職高峰期，預期就業將較往年困難。

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Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞（Polly）表示，未來人力市場變化很大，畢業生應時刻留意市場狀況，疫情下或有部分專業行業的影響較少，相信該類企業需要繼續增聘人手，例如醫療、會計、資訊科技業等。

▲ Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞表示，未來人力市場變化很大，畢業生應時刻留意市場狀況，疫情下或有部分行業的影響較少，相信該類企業需要繼續增聘人手。（受訪者提供圖片）

考慮先做兼職 或續進修

Polly指出，疫症突如其來，影響不局限於應屆大學畢業生，而本港情況已比美國樂觀。疫情下，大部分企業在招聘時特別注重成本效益，或會考慮以稍高的薪金聘請有經驗的應徵者，令畢業生的處境更嚴峻。

畢業生應對薪酬、工作福利等要求保持彈性，在經濟不景的前提下，找工作的時間可能比以往更長，但可先嘗試接受薪金較低或不是首選的工作，從而獲得實戰工作經驗。當經濟情況改善時，得到心儀工作的機會就會大增。若暫時找不到全職工作，可考慮先做兼職或短期工作，又或者繼續升學進修，例如攻讀碩士學位、短期證書課程等，利用這段時間增值自己，保持競爭力。

另一方面，受反修例風波及新冠肺炎夾擊，環球經濟下行。Polly強調，

雖然企業未必可以透過升職加薪留住人才，但在疫情過後，企業應多與員工溝通，亦可透過公司內部問卷，了解和接納同事的意見，提升員工的參與度。同時，企業亦應提高福利、加強員工歸屬感，以減少人才流失。

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遙距工作 職場趨勢

此外，在經歷長時間工作模式的轉變，不少管理層及員工都發現在家工作的可行性，此模式有望在疫情過後成為新常態，在家工作或會恒常化，惟部分管理層及員工對此新工作模式未能適應，甚至產生矛盾。

從人力資源管理角度來看，在家工作帶來不少衝擊和挑戰，從人才招聘、員工培訓、團隊溝通、薪酬制度等，都需要調整。

對企業而言，在家工作無疑可以節省公司租金等支出，即使員工不回辦公室工作，企業依然能夠運作如常，工作效率甚至有所提升。由於大部分X、Y世代員工都追求在工作和生活上達至平衡，普遍對在家工作反應正面。員工既能節省平日往來公司的交通時間和開支，又可更靈活地照顧家庭。

不過，在家工作亦有其限制，一般人容易在工作期間被其他瑣事分心，但Polly認為，由於工作環境在疫情下急速轉變，員工仍需要時間適應。此外，員工亦需考慮電腦設備配套不足或缺乏穩定網絡的阻礙，同時亦會衍生網絡安全和私隱資料外洩等問題。

然而，遙距工作令上司無法時刻監察團隊的工作，員工應主動滙報工作計劃和進度，建立信任溝通。公司應訂立明確指標，增加員工投入度及在家工作時的績效管理；同時，團隊可多作視像或電話會議，保持聯繫，有助提升士氣。

記者：施雯雯