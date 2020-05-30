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銅鑼灣希慎推商住項目　倡生活與工作並存

環球政經 12:02 2020/05/30

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近年香港出現很多共享空間，部分主打個人的工作空間，對準初創人士以及自由工作者而設。在港植根90年的銅鑼灣大業主希慎興業（00014）近期花逾千萬元裝修，開設全港首個生活與工作空間並融項目Bizhouse。項目樓高6層，提供12個單位，最低月租1.9萬元起。

希慎集團有限公司首席營運總監呂幹威指，Bizhouse項目是對彈性空間作出新的詮釋。（圖片來源：受訪公司提供）

Bizhouse由於經過活化，所以樓宇外牆有壁畫，較易認出建築物位置。（梁健騰攝）

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門鎖有四種方式開鎖，包括鎖匙、拍卡、輸入密碼以及指紋解鎖。（圖片來源：受訪公司提供）

鄰近港鐵站

Bizhouse主打融合生活和工作，租戶交一份租金就可以同時有商、住兩個用途（即在同一地方可睡覺和見客）。希慎集團首席營運總監呂幹威指出，Bizhouse的每個單位內的傢俱都是精心設計訂製，有收納功能，租戶能輕易地把居室轉變為多種工作環境，如團隊會面以至正式會議。而且Bizhouse位於銅鑼灣白沙道，與銅鑼灣港鐵站距離約兩分鐘步程，鄰近主要商業區，呂幹威說有利租戶見客時不用東奔西走，可節省時間。

管理費及地租已包含在月租之內，其他支出如電話、光纖網絡、水電媒等費用需由租戶自行承擔。（梁健騰攝）

房間內設有長枱供租戶進行會議以及設有電視機。（梁健騰攝）

單位最大達546呎

Bizhouse前身是唐樓，於2003年重建並加設升降機。2018年，希慎投資約2,000萬元至3,000萬元裝修，並利用18個月時間完成項目。項目共有12個出租單位，單位面積有3種，分別是317、392及546平方呎，並設戶外天台。以546平方呎的單位為例，其設計類似Studio Flat（開放式住宅），廳與睡房之間設有趟門，可隨意打通，並有獨立廚房及廁所。面積最細為317平方呎單位，月租1.9萬元起，平均最低呎租約60元。呂幹威透露，現時三四成單位已租出，主要為1年至2年的長租約。

房間內設有長枱供租戶進行會議以及設有電視機。（梁健騰攝）

廚房內有電磁爐、雪櫃以及微波爐等。（梁健騰攝）

節錄自658期《iMoney Focus》字裡行間。

 

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撰文 : 黎淑雯

希慎 港鐵 香港 希慎興業（00014） 銅鑼灣 設計

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