【疫市營商】7-11推DREYER'S限時5日優惠　兩款新口味都有折

▲ DREYER'S和Häagen-Dazs分別設有限時優惠。

新冠肺炎疫情有所緩和，不少商戶推出消費優惠促銷。7-11推出指定DREYER'S系列的限時優惠。凡於即日至6月2日期間，可以100元的價錢，選購香港指定7-11門店的部份DREYER'S產品，款式包括扭紋脆筒、雪糕批、雪糕100毫升杯裝。

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新口味例如紅寶石朱古力脆皮雪糕批，及芒果熱情果乳酪條都可享該優惠。不過，是次優惠不適用於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站的7-11分店。

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惠康推Häagen-Dazs優惠 2盒售144元

另外，惠康亦推出7日限時夏日之選優惠。現凡於惠康、Market Place by Jasons、 3hreesixty、Oliver's The Delicatessen、Jasons ▪ Food & Living 及 Jasons ichiba，購買Häagen-Dazs迷你杯雪糕組合，即可以144元的價錢購買兩盒，分別為4件及6件裝迷你雪糕杯。優惠期由即日起至6月4日。

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責任編輯：馬意文