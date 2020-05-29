【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光

樓市回勇，創新高成交再現，太古城早前錄得一宗複罕有複式單位成交，樓價達4,030萬元，實用面積呎價達31,558元，無論是成交價及呎價也雙雙破屋苑有紀錄新高。

▲ 太古城是本港中產集中地

美聯物業區域經理范浩銘表示，上述成交由該行早前促成，單位位於太古城春櫻閣極高層，實用面積約為1,277平方呎，間隔為套3房單位，單位擁全海景，連約700平方呎平台及內置樓梯直上天台，為屋苑內罕有複式特色戶放盤，獲一位居於太古城的港人買家購入，打算作換樓用途，原業主開價約4,800萬元，最後減至4,030萬元成交。

范浩銘指，該單位原業主為已故「收租王」倫志炎或相關人士旗下永倫集團，集團早於1986年斥資175萬以一手購入單位，一直作長綫收租用，持貨34年，是次轉手帳面獲利約3,855萬元，物業升值約22倍，該單位也是集團最後一個在太古城的放盤。

原業主以一手買入上述單位持有至今，故單位為原則設計，本刊也取得該單位的內櫳相片，單位裝修較陳舊，但擁遼闊海景，也連天台，相信新買家需斥資再為單位進行大裝修。為何買家願意以天價購入以上複式單位﹖范浩銘稱，跟上述單位同類型的全海景複式單位，整個太古城只有22間，全為用家自住，市場鮮有放盤。

此類單位對上的成交已要追溯至2016年8月，當時銀栢閣頂層複式單位，實用同為1,277平方呎，以2,800萬元成交，實用面積呎價21,926元。今次太古城新天價成交，也打破了鴨脷洲海怡半島頂層特色戶於2016年底造出的3,410萬元及呎價25,658元紀錄，成為全港十大屋苑中的成交價及呎價雙冠王。



想知道樓價達4,030萬單位係點﹖即睇以下單位內櫳：

▲ 單位內置樓梯連接天台

▲ 單位擁靚海景

▲ 天台空間感十足

▲ 單位另一邊靚景

▲ 廚房尚算企理

▲ 單位房間外望全海景

▲ 浴室為原則設計

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