【WVR染藍】阿里巴巴即將成藍籌？　恒指公司：言之尚早

▲ 恒指公司指，若阿里巴巴獲納入恒指， 預料比重約為3%。

恒指公司早前公布，自8月的季檢開始，將容許同股不同權及第二上市的公司可納入恒生指數的選股範疇。受惠股份當中包括，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 。不過，恒指公司最新表示，阿里巴巴染藍始終言之尚早。

恒指公司表示，早前在巿場諮詢中取得逾9成回覆人士的支持，並決定自今年8月的季檢開始，來自大中華區域（包括香港、內地、澳門及台灣的同股不同權（WVR）公司及第二上巿公司將可獲納入恒生指數的選股範疇。

恒指公司於網誌內提及，阿里巴巴回歸香港上市前，已收到不少查詢。恒指公司解釋指，由於當時尚未就上巿形式放寬限制，故阿里巴巴一直不在考慮之列。

若阿里巴巴納入恒指 料比重約3%

據可供香港投資者買賣的自由流通股票數目計算，截至3月底，阿里的自由流通巿值為2610億港元。若公司被納入恒指， 預料比重約為3%。

恒指公司又指，在納入同股不同權、第二上市的公司到恒指選股範疇的初期，此類成份股的個別比重將最多只佔指數的5%。

恒指公司認為，現時認定阿里巴巴染藍始終言之尚早，目前仍然需要經過仔細商討後。才敲定恒指成份股變換的決定。

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