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【阿里染藍？】恒指公司稱　現認定阿里必入恒指仍言之尚早

股樓投資 15:50 2020/05/29

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恆指公司在新一篇網誌中表示，雖然將於８月的季檢開始考慮納入同股不同權（ＷＶＲ）及第二上巿公司，但現在便認定市值逾4萬億元的阿里巴巴（09988）必然晉身恒指成分股，始終言之尚早。恆指顧問委員會將對恆指公司提供的選擇進行分析，經仔細商討敲定成份股變換決定。阿里3時15分報194.9元，上升0.7%。

相關文章：【同股不同權】高盛分析W股入恒指　阿里美團成贏家　騰訊友邦成輸家

除了市值比現已屬藍籌的騰訊（00700）還要高，阿里每日成交額逾40億港元，為本地規模最大及其中一間成交最活躍的上巿公司。

恒指公司又表示，恆指作為市場重要指標，用途非常廣泛及複雜，要改變編算方法著實不易，但不代表法則不能改變或一成不變，將成分股的選股範圍擴大至同股不同權及第二上巿公司，是反映市場狀況及用家需求，又指樂於聆聽市場聲音，在回應社會變化的同時，亦會致力維護不同持份者的利益。

相關文章：【阿里業績】阿里公布全年業績　收入及Non-GAAP純利勝預期

市場早看好阿里最終能染藍，除因市值屬港股最高，納入阿里亦有助恒指更能反映新經濟重要性日益增加的現實。

撰文 : 投資組

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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