【港區國安法】特朗普今晚開記招　那些招數可以立即推出？

美國總統特朗普將於今晚舉行記者會，市場預期美國會因應「港區國安法」採取行動。瑞信認為，若特朗普採取行動，最快的措施可能是針對特定個人所採取的資產凍結和簽證限制。

瑞信指，假若特朗普簽發行政命令，暫停香港享有的獨立關稅區等特殊待遇，香港將失去原有的優惠待遇，包括零關稅等，直接對部分行業造成衝擊，當中本港地產股受創最深，長遠香港的國際金融及商業中心地位都會因此失色。

「長遠來看，由於香港失去了特殊待遇，信心恐會動搖，引發企業撤離及資金流走，對包括保險在內的更多行業也會受牽連。」瑞信預期，由於中美兩國摩擦升溫，前景不確定性偏高，籲投資者小心市場將大幅波動。

摩通中國首席經濟學家朱海斌日前表示，目前的數據未有顯示走資，即使美國撤銷香港的特殊地位，直接影響有限，但就市場氣氛的打擊相信難以量化，因此美國針對香港資本及金融市場的潛在行動十分值得關注。

市場最憂慮美國會否針對香港的金融市場採取任何行動，特別是美國到底會針對香港抑或中國內地整體，朱海斌現階段預測，華府可能採取的金融制裁更大機會是針對個別人士或機構，而非香港資本市場整體。

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