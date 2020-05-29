【新冠肺炎】聯合國報告： 全球貧困兒童年底恐增8600萬

救助兒童會和聯合國兒童基金會聯合發布的最新報告指出，新型冠狀病毒重挫全球經濟，活在貧困家庭的兒童人數在至2020年底有機會增加8600萬，總人數達到6.72億人，升幅達15％。

報告指出，新型冠狀病毒造成全球的經濟困境，若各國不採取緊急措施去保障家庭，至2020年底，在低收入和中等收入國家中，生活在國家貧窮線下的兒童總數將多達6.72億，近三分之二的兒童生活在非洲撒哈拉以南地區和南亞地區。當中以歐洲和中亞國家的增幅最為顯著，升幅可達到44％，而拉丁美洲和加勒比地區的升幅亦會達到22％。

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聯合國兒童基金會總幹事Henrietta Fore認為新型冠狀病毒引發了嚴重的經濟危機，現時開始耗盡全球的家庭資源，貧窮的家庭將會陷入前所未見的困境。救助兒童會和聯合國兒童基金會警告，新型冠狀病毒和各國防疫措施令很多家庭負擔不起食物和水等生活必需品，他們難以得到醫療保健或教育，更可能會出現童婚、家庭暴力和虐待等問題。

救助兒童會行政總裁Inger Ashing指出，新冠肺炎疫情特別會對貧窮兒童帶來嚴重影響，兒童比成年人脆弱，無論是短期的飢餓或營養不良，都會為他們帶來終生的影響。

救助兒童會和聯合國兒童基金會呼籲，各國政府必需一同迅速擴大社會保障體系，包括現金轉移、向學校提供膳食和保護兒童權利。同時，政府亦需要投放資源於其他社會保障，幫助就業，以減輕家庭負擔。

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