【新冠肺炎】散播不實疫情資訊　新加坡的士司機被判監4個月

新加坡一名40歲的士司機在新冠肺炎爆發期間，在社交平台發布虛假疫情信息，聲稱當地政府為了防止新型冠狀病毒擴散而將會關閉食肆，更訛稱超市一星期只會營業兩天，呼籲當地人搶購及囤積食品。事後司機被當地法院裁定散播虛假信息罪成，需判監4個月。

相關新聞：【泰國鬆綁】泰國6月進行第三波解禁 旅客或可於7月入境

被告發文後，有不少留言叫他不要再散播謠言，他在15分鐘後刪除該帖文。主控官指被告發布的社交平台群組有約7500名成員，有關行為會讓政府的努力付諸流水，假如真的造成搶購潮，後果不堪設想。法官認為案情非常嚴重，面對健康危機，涉案訊息會引起民眾恐慌，所以必須判監，向公眾起阻嚇作用。

新加坡昨天（２８日）單日新增373宗病例，當中無本地人或永久居民，逾三個月來首次單日無當地居民感染。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！