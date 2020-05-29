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【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫

環球政經 17:20 2020/05/29

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在新冠肺炎肆虐下，法國成為疫情最嚴重的國家之一。當地在3、4月疫情最高峰時，口罩物資嚴重短缺，導致醫護人員裝備不足。日前有消息指，早在今年初，法國政府曾銷毀逾10億個被認為存放過久的口罩，但由於要節省開支，銷毀後沒有再補充。消息引起民眾不滿，嚴重損害總統馬克龍的形象。

法國口罩存量在2011年時有17億個，但由於部份口罩存放多年，被認為存放過久，軍方年初銷毀大部份口罩存貨。當時政府以省錢作理由而不再補充存貨，以致在疫情爆發初期，法國全國只剩1.17億個口罩，難以應付醫護每星期4000萬個口罩的消耗量。在新冠肺炎疫情高峰時，法國長期缺乏口罩而令馬克龍（Emmanuel Macron）的形象受損。

新冠肺炎爆發以來，馬克龍已被大眾指責，認為他抗疫不力和無能。輿論亦指政府在疫情初期告訴民眾外出不用戴口罩，是意圖掩飾政府口罩存貨不足。

相關新聞：【網民熱話】法國總統馬克龍戴「時尚」口罩　港網民：點解人哋戴咁靚

法國醫生聯會主席Jean-Paul Hamon指，他2月與衞生部官員開會時，官員保證醫生將會獲分配N95口罩，但數天後，官員竟稱醫生不需佩帶N95口罩。官員當時指只要病人戴口罩，醫生佩帶普通外科手術口罩便已有足夠保護，然而，當時不少病人都因市面上缺乏物資而沒有口罩可佩帶。

在疫情中，法國有約35名醫生感染新冠肺炎死亡，Hamon指責當地官員謊稱醫生不需要N95口罩。他認為政府若可以分發更多N95口罩，殉職的醫生數目便會減少。法國政府現時建議民眾在商店內要佩戴口罩，而在交通工具上則強制要戴口罩。

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撰文 : 國際組

馬克龍 疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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