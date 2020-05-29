美黑人遭警壓頸亡引示威　明尼蘇達州進入緊急狀態

美國明尼蘇達州警員疑因使用過度武力而導致一名黑人死亡，事件引發連日示威，州長宣布部分地區進入緊急狀態，並出動國民警衛軍維持秩序，示威活動更蔓延至其他城市。

美國明尼蘇達州黑人男子George Floyd於星期一（25日）遭警員壓頸而死後，事件惹引民憤，當地爆發示威。示威者於昨天 （28日）包圍當地一間警局並縱火，警員急需撤離警局。州長隨即頒布緊急狀態令，出動國民警衞軍應對示威行為。

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明尼蘇達州州長表示，這次騷亂是源於黑人社區經歷了四百年憤怒和悲傷，他呼籲民眾要在憤怒下保持冷靜，一同用實際行動去改過錯失。

連日以來，示威活動蔓延到全國多處。科羅拉多州丹佛市中心有人堵路抗議，警方發射催淚彈驅散示威者，紐約亦有大批民眾在限聚令下，上街聲援。美國總統特朗普表示深切關注是次事件，並稱已指示司法部及聯邦調查局調查。

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