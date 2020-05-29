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【網民熱話】美國若制裁香港　樓價與佛山、中山睇齊？

股樓投資 17:05 2020/05/29

分享：

美國國務卿蓬佩奧早前稱，已通報國會，確認香港未能維持高度自治，不保證香港繼續享有特殊地位待遇。恰巧特朗普將於當地周五（29日）就中國事務召開記者會，並預告會公布一些決定。據路透社報道，特朗普可能宣布多項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟懲罰。

對港人來說，目前最擔心的是，美國會否取消香港關係法，終致外資流走，股樓大跌。近日，有網民在討論區以「美國制裁香港，東方之珠在國安法後樓價將會和佛山，中山等大灣區看齊！」為題發文，即引起網民熱議。

有網民坦言，美國若取消香港關係法，香港優勢將不復存在，到時樓價大跌，更可能跌至佛山、中山等大灣區城市水平。不過，有網民稱，近期焦點新盤銷情理想，可見樓市未受影響，又認為國安法有助香港維持繁榮穩定，相信日後樓價繼續升。

網民回應：

人間XX

樓價降下來都幾好，咁就會有更多人買得起樓啦。

你的XXX

香港唔係一個隨便可以打敗嘅地方！香港有自己嘅底蘊，就算收返一國兩制，一同發展都唔會差嘅，唔好再唱衰。

acsXXXXXX

如果今年仲睇樓價升就太自欺欺人，人民幣要資金支撐，仲有閒錢黎香港抄樓？如果中國人要走資都無理由黎香港買樓啦，香港前景咁唔明朗。唯一支持港樓價得番香港人自己，自問依一刻你揸樓定揸現金可以隨時走佬啦。不過全年要大跌都無咩可能，跌一兩成應該會啦。

brianXXXX

深圳樓都講緊500萬起跳，香港樓會平得過深圳？不過樓主用中山比咁香港的確係貴。

iMoney解讀

市場預計，香港局勢再陷入困局，皆因美方日後或隨時出手，公布制裁措施，令香港前景變得不明朗，影響外國投資者信心。假如外資真的大舉流出，香港樓價自然下跌，惟要跌至與佛山、中山等城市水平，相信機會不大。高盛早前發表報告指，港區國安法或令社會再次陷入動盪，令局勢更不明朗，預計最壞情況下，樓價將較去年中高位跌約25%。報告又指，政治爭拗阻礙香港經濟復甦，料今年GDP按年倒退5.2%，為亞洲金融風暴後最差表現。

有分析指，本地住屋需求很大，以近期開售的焦點新盤為例，銷情理想。加上，相信疫情過後，內地資金會來港買樓，在這兩大購買力支持下，就算美國撤銷香港特殊地位，對樓市影響也料短暫，主要打擊買家入市信心，甚難令樓價跌超過五成。

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撰文 : 柳家平

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