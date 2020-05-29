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【華為產品】華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元

科技 16:00 2020/05/29

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華為宣布與Devialet合作，推出HUAWEI Sound X無線音響喇叭，並正式在港發售。

華為宣布與Devialet合作，推出HUAWEI Sound X無線音響喇叭，並正式在港發售。

HUAWEI Sound X 採用雙低音喇叭設計，總功率高達60W，支援Devialet低音增強技術，可根據喇叭實際輸出的信號自行調整，還原真實音色。產品採用對稱式聲學平衡設計，能夠互相抵消音波反射，避免產生雜音，提高音效播放穩定性。

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外觀設計方面，HUAWEI Sound X 採取黑色釉面配色，機身上半部採用不導電真空電鍍，下半部為一體式無縫包覆設計。喇叭頂部採用RGB三色燈，用戶可於音樂播放時開啟混光效果，內存空間為8 GB ROM+512 MB RAM。

另外，音響可連接Wi-Fi網絡作無線傳輸，避免發生藍牙連接延遲的問題。同時音響亦支援「一碰傳音」功能，只需將支援NFC功能的華為手機與喇叭觸碰，即可快速連接播放音樂甚至撥打電話，無需再以藍牙或無線方式進行連接。

官方表示，HUAWEI Sound X已正式在指定零售商發售，售價為2,199元。

責任編輯：李寶如

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