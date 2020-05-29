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【新冠肺炎】佛州迪士尼環球影城陸續重開　港兩大主題樂園仍未有期？

商業 15:07 2020/05/29

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佛羅里達州多個主題樂園陸續計劃重開，但香港兩大主題樂園暫未有重開日期。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和下，佛羅里達州多個主題樂園陸續計劃重開，包括迪士尼樂園計劃7月11日重開；環球影城將於6月5日重開；Legoland宣布將於6月1日重開。在香港，兩大主題樂園暫未有重開日期。

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據外媒報道，華特迪士尼公司計劃，7月11日起分階段重開佛羅里達州迪士尼樂園，但會暫停大型巡遊匯演、煙花表演等聚集人群的活動，亦加設預訂系統，遊客進入樂園前需要預約，以減低遊客排隊的機會。

而香港迪士尼暫未有重開日期及相關詳情，但有網民指園方在門外擺放了告示牌，提醒遊客入園前需透過QRcode網上預約，措施與佛羅里達州迪士尼樂園相似。至於海洋公園仍在處理撥款申請。

【限聚令放寬】香港挪亞方舟29日重開　將推買一送一入場優惠

奧蘭多環球影城度假村（Universal Orlando Resort）於官網宣佈，將於6月5日重開2個主題樂園和1個水上樂園，包括佛羅里達州環球影城（Universal Studios Florida）。

佛羅里達州Legoland關閉3個月後，亦將於6月1日重開，並採取多項防疫措施，包括無現金支付，以減少社交接觸、所有遊客入園前要量度體溫等，亦縮短開放時間。

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責任編輯：朱悅瀅

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