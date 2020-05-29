【日本疫情】東京下周起第二階段解封 暑假遊日有冇望？

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東京都政府周五宣布，進入第二階段解封。東京都知事小池百合子宣布，下周一（6月1日）起進入第二階段解封，容許戲院、劇場、購物中心、補習班等設施恢復營業，逐步重啟都內經濟活動。惟卡拉OK及網吧等被視為感染風險高的設施及商戶，都政府要求其繼續停業。

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鑑於過去一周平均每天新增確診不到20人等7項數值較為穩定，東京都政府認為原先計劃用2周左右過渡至下一階段的時間可以縮短。

東京都之前制定3個階段的解封路線圖，上月26日起實施第一階段放寬措施，對象包括博物館、美術館、圖書館等。食肆的營業時間由原本的晚上8時，延長至晚上10時；進入第2階段後，時間不變。

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不過，日本周一（25日）全面解除緊急狀態，東京和福岡的疫情反彈，兩地均有醫院爆發院內感染新冠肺炎。

東京周四（28 日）新增15宗確診，連續3日單日新增病例多過10人；福岡縣北九州市周五日新增26宗確診，連續7天累計69宗確診。

東京都內的武藏野中央醫院爆發集體感染，3名職員確診，18名患者出現發燒等徵狀。

在北九州市，門司醫療中心有9名醫護人員確診，他們同於周一接觸過一名60多歲的女子；北九州綜合醫院小倉北區有患者及醫護人員受感染，累計5人確診。

為防止病毒擴散，北九州暫時關閉小倉城；東京地方政府亦要求到訪上野公園和葛西臨水組館的民眾採取防疫措施。

北九州市長北橋健治警告，第二波疫情很大機會來襲，北九州將迎接新局面。衛生官員永富秀樹稱，目前處於第二波疫情的「入口」，情況嚴重，呼籲市民做好防疫工作，減少外出。

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記者：鄧燕君