【日本疫情】暑假遊日無望？東京福岡疫情反彈

日本周一（25日）全面解除緊急狀態，但東京和福岡的疫情反彈，兩地均有醫院爆發院內感染新冠肺炎。東京周四（ 28 日）新增15宗確診，連續3日單日新增病例多過10人；福岡縣北九州市昨日新增21宗確診，連續6天累計43宗確診。惟日媒報道，東京都政府今日稍後宣布，進入第二階段解封。

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東京都內的武藏野中央醫院爆發集體感染，3名職員確診，18名患者出現發燒等徵狀。

在北九州市，門司醫療中心有9名醫護人員確診，他們同於周一接觸過一名60多歲的女子；北九州綜合醫院小倉北區有患者及醫護人員受感染，累計5人確診。

為防止病毒擴散，北九州暫時關閉小倉城；東京地方政府亦要求到訪上野公園和葛西臨水組館的民眾採取防疫措施。

北九州市長北橋健治警告，第二波疫情很大機會來襲，北九州將迎接新局面。衛生官員永富秀樹稱，目前處於第二波疫情的「入口」，情況嚴重，呼籲市民做好防疫工作，減少外出。

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不過，東京商戶早前被迫停業，收入大受打擊，呼籲當局早日解禁。日本經濟新聞報道，東京都政府認為，目前能遏止疫情擴大，有意於6月1日起，容許戲院、劇場、購物商場、健身中心等商店營業，逐步重啟都內經濟活動。

展覽場地、補習班亦料納入第二階段解封計劃，但卡拉OK及網吧等被視為感染風險高的設施及商戶，可能要再等等。東京都政府料要求其持續停業。

東京都在周一宣布進入第一階段解封，博物館、圖書館等地重開。食肆的營業時間由原本的晚上8時，延長至晚上10時；進入第2階段後，時間不變。

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記者：鄧燕君