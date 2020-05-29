  • 30°C
香港時間 : 2020529日 (五) 14:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢

環球社會熱點 14:14 2020/05/29

分享：

中美就港區國安法角力，美國國務卿蓬佩奧稱香港不再擁有高度自治，美方或考慮取消香港獨立關稅區等特殊待遇，更有機會對進出口香港貨品加徵關稅。有分析師估計，如美國限制對香港出口敏感技術，香港會失去這項商業優勢。

【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了

【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明

白宮首席顧問庫德洛（Larry Kudlow）出席CNBC的訪問時表示，美國可能會像對待中國内地一樣來對待香港，將會影響關稅、金融透明度、股票市場上市及相關事項。

  • 美國如取消特殊待遇，香港為何會失去商業優勢？

有分析師警告，美國將限制對香港出口敏感技術。經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的首席亞洲經濟學家Mark Williams指，香港進口總額的5%為美國的知識密集型產品。

他警告美國如限制對香港出口敏感技術，香港相對於中國內地的其中一項獨特商業優勢將會消失。

【港區國安法】庫德洛：香港貿易待遇 或與中國内地相同

【港區國安法】特朗普神秘記招 正式與中國決裂？

  • 美國對香港的貿易待遇如等同中國内地，代表甚麼？

美國有機會向香港加徵關稅。美國目前將香港視為獨立關稅區。香港作為自由貿易港也沒有設置貿易壁壘，進出香港的貨品也不用繳付關稅。

美國聲稱可能會像對待中國内地一樣來對待香港，代表美國可能會對香港的商品徵收關稅。在此前提下，特朗普在中美貿易戰期間，對3,500億美元的中國貨加徵關稅，也可能同樣對香港出口貨品實施。

【港區國安法】若港失特殊待遇 外媒：港美企終受累

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

  • 美國會否也因而受到影響？

有機會。根據美國的數據，美國於2018年的貿易總額近670億美元，其中香港進口至美國的商品價值170億美元。如美國向香港進口貨徵收關稅，商品的關稅成本有機會轉嫁至美國消費者身上。

另外，在香港營運的美國企業也恐遭波及。根據美國國務院的數據，香港有超過1300間美國企業。美國商會發聲明指，美國對香港政策一旦改變，對香港及美國企業都會有嚴重影響（serious implications）。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

美方或考慮取消香港獨立關稅區等特殊待遇，有分析師估計，如美國限制對香港出口敏感技術，香港會失去這項商業優勢。

相關文章

【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了
今日
【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了
【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明
今日
【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明
【港區國安法】若港失特殊待遇 外媒：港美企終受累
今日
【港區國安法】若港失特殊待遇 外媒：港美企終受累
英國擬組「民主10國」聯盟 減依賴中國5G技術
今日
英國擬組「民主10國」聯盟 減依賴中國5G技術
【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？
今日
【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？
一國兩制 外交 地緣政治 貿易戰 特朗普 庫德洛 貿易 港區國安法 香港 中國

下一篇文章

【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美國極端核選項 瞄準聯繫匯率？
【港區國安法】美國極端核選項 瞄準聯繫匯率？
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間14:00）
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚
蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國外相：或延長BNO持有人免簽證入境至1年
【BNO】英國外相：或延長BNO持有人免簽證入境至1年