【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢

中美就港區國安法角力，美國國務卿蓬佩奧稱香港不再擁有高度自治，美方或考慮取消香港獨立關稅區等特殊待遇，更有機會對進出口香港貨品加徵關稅。有分析師估計，如美國限制對香港出口敏感技術，香港會失去這項商業優勢。

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白宮首席顧問庫德洛（Larry Kudlow）出席CNBC的訪問時表示，美國可能會像對待中國内地一樣來對待香港，將會影響關稅、金融透明度、股票市場上市及相關事項。

美國如取消特殊待遇，香港為何會失去商業優勢？

有分析師警告，美國將限制對香港出口敏感技術。經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的首席亞洲經濟學家Mark Williams指，香港進口總額的5%為美國的知識密集型產品。

他警告美國如限制對香港出口敏感技術，香港相對於中國內地的其中一項獨特商業優勢將會消失。

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美國對香港的貿易待遇如等同中國内地，代表甚麼？

美國有機會向香港加徵關稅。美國目前將香港視為獨立關稅區。香港作為自由貿易港也沒有設置貿易壁壘，進出香港的貨品也不用繳付關稅。

美國聲稱可能會像對待中國内地一樣來對待香港，代表美國可能會對香港的商品徵收關稅。在此前提下，特朗普在中美貿易戰期間，對3,500億美元的中國貨加徵關稅，也可能同樣對香港出口貨品實施。

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美國會否也因而受到影響？

有機會。根據美國的數據，美國於2018年的貿易總額近670億美元，其中香港進口至美國的商品價值170億美元。如美國向香港進口貨徵收關稅，商品的關稅成本有機會轉嫁至美國消費者身上。

另外，在香港營運的美國企業也恐遭波及。根據美國國務院的數據，香港有超過1300間美國企業。美國商會發聲明指，美國對香港政策一旦改變，對香港及美國企業都會有嚴重影響（serious implications）。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美方或考慮取消香港獨立關稅區等特殊待遇，有分析師估計，如美國限制對香港出口敏感技術，香港會失去這項商業優勢。