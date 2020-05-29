三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　

▲ 近日，三星宣布推出金融借記卡Samsung Money，並即將於美國推出。

去年，蘋果（Apple）推出信用卡Apple Card，正式進軍金融業市場。近日，三星亦宣布推出金融借記卡Samsung Money，並即將於美國推出。

三星表示，Samsung Money採用SoFi技術，並結合Mastercard扣帳卡和現金管理帳戶功能，用戶可在Samsung Pay內直接申請。與Apple Card一樣，Samsung Money實體卡只會標示個人姓名，並不會顯示卡片號碼、有效日期或安全碼等資料。

另外，Samsung Money設有Mastercard對應卡片感應的支付功能，亦可與Samsung Pay服務資料同步，用戶能隨時透過手機檢査帳戶資訊、交易細節，或是處理異常交易情況等。申請 Samsung Money無需任何手續費，用戶只要透過Samsung Pay，使用Samsung Money消費，更可以獲得Samsung Rewards積分。

三星計劃，該卡會在今年夏季推出，目前只接受美國境內申請，暫時未知會否開放至其他地區。

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責任編輯：李寶如