  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (五) 15:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　

科技 15:00 2020/05/29

分享：

近日，三星宣布推出金融借記卡Samsung Money，並即將於美國推出。

去年，蘋果（Apple）推出信用卡Apple Card，正式進軍金融業市場。近日，三星亦宣布推出金融借記卡Samsung Money，並即將於美國推出。

三星表示，Samsung Money採用SoFi技術，並結合Mastercard扣帳卡和現金管理帳戶功能，用戶可在Samsung Pay內直接申請。與Apple Card一樣，Samsung Money實體卡只會標示個人姓名，並不會顯示卡片號碼、有效日期或安全碼等資料。

另外，Samsung Money設有Mastercard對應卡片感應的支付功能，亦可與Samsung Pay服務資料同步，用戶能隨時透過手機檢査帳戶資訊、交易細節，或是處理異常交易情況等。申請 Samsung Money無需任何手續費，用戶只要透過Samsung Pay，使用Samsung Money消費，更可以獲得Samsung Rewards積分。

三星計劃，該卡會在今年夏季推出，目前只接受美國境內申請，暫時未知會否開放至其他地區。

華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？

Google擬明年推支票帳戶　與Apple Card、 FB爭客

責任編輯：李寶如

相關文章

Apple Card繼續推出多項現金回贈優惠
2019/09/13
Apple Card繼續推出多項現金回贈優惠
Apple Card正式登場　最快1分鐘即批卡
2019/08/21
Apple Card正式登場　最快1分鐘即批卡
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
2020/04/09
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
Google擬明年推支票帳戶　與Apple Card、 FB爭客
2019/11/14
Google擬明年推支票帳戶　與Apple Card、 FB爭客
智能服務 金融 Samsung Apple Samsung Pay Apple Card 服務 AR 顯示卡 信用卡

下一篇文章

【5G鬥法】英國組「D10」聯盟　抗衡中國5G技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】Oppo自家研發晶片　抗衡美國制裁
【中美角力】Oppo自家研發晶片　抗衡美國制裁
【數碼通5G】SmarTone 5G月費計劃出爐　加80元享無限5G數據
【數碼通5G】SmarTone 5G月費計劃出爐　加80元享無限5G數據
【美國制裁】傳華為囤積美國晶片撐2年　分析指用途不大
【美國制裁】傳華為囤積美國晶片撐2年　分析指用途不大
Apple發佈macOS 10.15.5版本　新增電池管理功能
Apple發佈macOS 10.15.5版本　新增電池管理功能
【數據私隱】WhatsApp、Twitter或遭歐洲制裁　罰款最高達1.68億元
【數據私隱】WhatsApp、Twitter或遭歐洲制裁　罰款最高達1.68億元
小米手環5有何新功能？可遙控拍照、支援語音肋理
小米手環5有何新功能？可遙控拍照、支援語音肋理