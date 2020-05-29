美國黑人遭警壓頸亡引示威 明尼蘇達州進入緊急狀態

美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸，送院後證實死亡，引起美國民眾不滿，連日上街示威。明尼蘇達州宣布進入緊急狀態，明尼阿波利斯市長呼籲民眾保持冷靜，並稱正就事件作調查。

46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（26日）被捕時，雙手鎖上手銬，被一名白人警員用膝蓋壓着他的頸，長達7分鐘。他多次哭訴「求你，我無法呼吸」，但不獲理會。警員待救護車到場後，才放開弗洛伊德，弗洛伊德送院後證實死亡。

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事件觸發明尼阿波利斯市及附近地區，多日有民眾上街示威，其後更演變成騷亂。多間商店被人搶掠及縱火，更有示威者焚燒警署，警方發放催淚彈鎮壓示威者。

明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）應明尼阿波利斯市長及附近地區官員要求，出動國民警衛隊協助維持秩序。沃爾茲宣布進入當地緊急狀態，並形容為「和平時期的緊急狀態」（peacetime emergency）。

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沃爾茲指，示威者搶劫、故意破壞及縱火的行為，已經對許多企業造成損失，包括由少數族裔經營的企業。

沃爾茲又指，弗洛伊德的死應該導致正義及系統上作出改變，而不是製造更多的死亡和破壞，他呼籲所有示威活動應以和平的方式進行。

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責任編輯：楊心悅