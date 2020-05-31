【網民熱話】欲移民後悔買居屋　網民遭圍插：移完去掃地？

香港政治局勢未明，經濟環境未來不容樂觀，樓市亦隨時受影響，有網民在連登討論區大吐苦水，指入市新一期居屋後，「買完先黎國安法」，表示自己很後悔買了新居屋，想移民離開香港。

樓主的言論隨即惹來其他網友批評，有人指「你哩啲人移民到去邊？移完去掃地？」樓主還回覆指「Why not？(為何不)」，意指寧願到外國掃地都不想留在香港。有人認為樓主的資金如只夠居屋，質疑他未必能夠移民，就算可以選擇亦不多。

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有網民就建議不如撻訂離場，「聽講居屋可以原價賣返比房署」居屋入市成本不高，有網加直言自住不需要害怕，更稱居屋是「無得輸」。

其他網民留言：

冰瞇XX

唔緊要啦，係香港淨係買到居屋既人去到外國都無咩作為

GodXX

居屋買親都實賺㗎啦

以當時嘅情況嚟講

飲幻茶XXX

居屋姐 又唔係山頂豪宅

DanielXXXXX

不嬲政府就係想人供樓綁住人心，

不過後生呢代好多都睇通左。。。

資深fbXXXX

聽講居屋可以原價賣返比房署

原文連結：好後悔買左今期居屋