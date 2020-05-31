  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (日) 19:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】欲移民後悔買居屋　網民遭圍插：移完去掃地？

股樓投資 19:08 2020/05/31

分享：

香港政治局勢未明，經濟環境未來不容樂觀，樓市亦隨時受影響，有網民在連登討論區大吐苦水，指入市新一期居屋後，「買完先黎國安法」，表示自己很後悔買了新居屋，想移民離開香港。

樓主的言論隨即惹來其他網友批評，有人指「你哩啲人移民到去邊？移完去掃地？」樓主還回覆指「Why not？(為何不)」，意指寧願到外國掃地都不想留在香港。有人認為樓主的資金如只夠居屋，質疑他未必能夠移民，就算可以選擇亦不多。

相關文章：【貴過層樓】買樓定買錶？ 史上拍賣價最高的3枚腕錶

相關文章：買家怕接火棒　寧撻訂蝕逾20萬

相關文章：恐怖情緒升溫　準買家縮沙拒簽約

有網民就建議不如撻訂離場，「聽講居屋可以原價賣返比房署」居屋入市成本不高，有網加直言自住不需要害怕，更稱居屋是「無得輸」。

 

其他網民留言

冰瞇XX

唔緊要啦，係香港淨係買到居屋既人去到外國都無咩作為

 

GodXX

居屋買親都實賺㗎啦

以當時嘅情況嚟講

 

飲幻茶XXX

居屋姐 又唔係山頂豪宅

 

DanielXXXXX

不嬲政府就係想人供樓綁住人心，

不過後生呢代好多都睇通左。。。

 

資深fbXXXX

聽講居屋可以原價賣返比房署

 

原文連結：好後悔買左今期居屋

撰文 : 成添勇

撻訂 居屋 移民 政治 經濟 國安法 香港 連登討論區

下一篇文章

【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【港區國安法】美國總領館放售壽山村道洋房　估值過百億元
【港區國安法】美國總領館放售壽山村道洋房　估值過百億元
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫