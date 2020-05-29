【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了

全國人大通過港區國安法，北京未有理會歐美反對，以至在美國宣佈不再承認香港自治後，堅定通過港區國安法，打擊分裂、巔覆、恐怖活動和境外勢力干預。美國傳媒評論認為，北京以港區國安法發出明確信息：主權是底線，捍衛不惜一切（Beijing's bottom line is sovereignty, at any cost）。

▲ 【港區國安法中美角力】美媒：北京企硬發出明確信息 主權是底線

【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明

港區國安法縱引起美英澳加等國嚴重關注，美國國務卿蓬佩奧更為撤銷美國對港特別待遇開綠燈，《洛杉磯時報》指出，北京並未因此卻步，「習近平及中國執政黨表明了香港是他們的事，他們自己的事」（Xi and the ruling party have made clear that Hong Kong is their matter to deal with, and theirs alone）。

文章指，中國國家主席習近平走過新冠肺炎疫情危機，比以往更為強勢。「3個月前，憤怒的中國人要求言論自由和政府問責，分析懷疑這會否成為習的切爾諾貝爾時刻；這些投訴隨後都在中國動用宣傳機器、力量，以及其他國家更大的抗疫失敗之下平息。」

文章稱，習成功穩住內地後，把視線放到香港；香港去年連月示威已招至北京憤怒，共產黨已表明會不遺餘力把示威者控制好。

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美國總統特朗普準備於周五（29日）就中國事宜召開記者會，有指他只會向中國實施較溫和制裁。華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Center）中美關係專家Robert Daly稱：

「北京在這場紛爭中手握所有的牌，已表明願意不惜犧牲香港部分利益，來維護國家安全。」

（Beijing holds all of the cards in this dispute and has made it quite clear that it is willing to take actions that will harm the well-being of Hong Kong in order to protect national security.）

「（推行港區國安法）是個根本決定，已成定局。鑑於香港完全是中華人民共和國一部分，美國沒有甚麼行動可以改變中國的主張。」

（That is the fundamental decision that has already been taken. And because Hong Kong is fully a part of the PRC, there's not much the United States can do to change its mind.）

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彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）中國經濟專家Nicholas Lardy亦稱，美國現時沒有好的選擇，切斷與香港貿易和經濟關係只會搬石砸腳（shooting yourself in the foot）。

他認為，美國應與其他國家協同增加中國壓力，這招在過去間中有效，然而現在可能亦已太遲，特朗普政府對中國一直基本上是單幹。

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責任編輯：方圓之