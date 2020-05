【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了

全國人大通過港區國安法,北京未有理會歐美反對,以至在美國宣佈不再承認香港自治後,堅定通過港區國安法,打擊分裂、巔覆、恐怖活動和境外勢力干預。美國傳媒評論認為,北京以港區國安法發出明確信息:主權是底線,捍衛不惜一切(Beijing's bottom line is sovereignty, at any cost)。

▲ 【港區國安法中美角力】美媒:北京企硬發出明確信息 主權是底線

【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明

港區國安法縱引起美英澳加等國嚴重關注,美國國務卿蓬佩奧更為撤銷美國對港特別待遇開綠燈,《洛杉磯時報》指出,北京並未因此卻步,「習近平及中國執政黨表明了香港是他們的事,他們自己的事」(Xi and the ruling party have made clear that Hong Kong is their matter to deal with, and theirs alone)。

文章指,中國國家主席習近平走過新冠肺炎疫情危機,比以往更為強勢。「3個月前,憤怒的中國人要求言論自由和政府問責,分析懷疑這會否成為習的切爾諾貝爾時刻;這些投訴隨後都在中國動用宣傳機器、力量,以及其他國家更大的抗疫失敗之下平息。」

文章稱,習成功穩住內地後,把視線放到香港;香港去年連月示威已招至北京憤怒,共產黨已表明會不遺餘力把示威者控制好。

【港區國安法】特朗普神秘記招 正式與中國決裂?

【港區國安法】美國極端核選項 瞄準聯繫匯率?

美國總統特朗普準備於周五(29日)就中國事宜召開記者會,有指他只會向中國實施較溫和制裁。華盛頓智庫威爾遜中心(Wilson Center)中美關係專家Robert Daly稱:

「北京在這場紛爭中手握所有的牌,已表明願意不惜犧牲香港部分利益,來維護國家安全。」

(Beijing holds all of the cards in this dispute and has made it quite clear that it is willing to take actions that will harm the well-being of Hong Kong in order to protect national security.)

「(推行港區國安法)是個根本決定,已成定局。鑑於香港完全是中華人民共和國一部分,美國沒有甚麼行動可以改變中國的主張。」

(That is the fundamental decision that has already been taken. And because Hong Kong is fully a part of the PRC, there's not much the United States can do to change its mind.)

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼?

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)中國經濟專家Nicholas Lardy亦稱,美國現時沒有好的選擇,切斷與香港貿易和經濟關係只會搬石砸腳(shooting yourself in the foot)。

他認為,美國應與其他國家協同增加中國壓力,這招在過去間中有效,然而現在可能亦已太遲,特朗普政府對中國一直基本上是單幹。

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

【港區國安法】美國眾議員促蓬佩奧 接收香港「難民」

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之