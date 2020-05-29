【新股IPO】網易8成收入來自遊戲 靠甚麼與騰訊分庭抗禮？

▲ 網易有近8成收入來自遊戲業務。

網易（美︰NTES）通過上港交所聆訊，料為第二隻回流香港的中概股。作為中國遊戲業務的巨頭，網易是騰訊 （00700） 的最大對手，雙方過去亦曾多次交鋒。但相對於騰訊的業務多元化，網易的主要收入來自遊戲業務，佔比近8成。

網易於2019年度收入按年升15.8%至592.4億元（人民幣.下同）。收入佔比最大的是在綫遊戲業務收入，464.2億元人民幣，按年升15.5%；在綫詞典網易有道（美︰DAO）收入為13億元，按年升78.3% ；創新業務及其他收入為115.1億元人民幣，按年升12.2%。

遊戲業務多綫發展

相比起騰訊手上王牌遊戲《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《和平精英》等耳熟能詳的遊戲，網易遊戲在香港的知名度確實較低，但網易旗下不乏知名IP合作遊戲，其自主研發遊戲表現亦不俗。

網易在招股文件中表示，公司長期與暴雪、漫威、微軟及華納兄弟等全球IP巨擘及工作室保持合作。網易亦與暴雪合作開發《暗黑破壞神®：不朽TM》，亦是暴雪以其代表作《暗黑破壞神》系列進軍手遊的里程碑產品。

網易與漫威娛樂合作開發的《漫威超級戰爭》自2019年12月正式推出，並登頂多個東南亞國家的iOS下載排行榜。

另外，網易的自研遊戲包括《大話西遊》、《陰陽師》、《第五人格》等，甚至有比騰訊的《和平精英》更早取得版號的大屠殺類遊戲《荒野行動》。

盈利表現波動較大

網易去年度純利為213.37億元人民幣，按年升2.33倍。不過若翻查其在美股的審計資料，其2019年度經調整後淨利為133.4億元，2018年的82.47億元增長61.7%。不過若再往前看，其於2017年度經調整後淨利為115.8億元，2016年為116.3億元；2015年為67.4億元。

從往績盈利表現來看，網易的的業績似乎較大程度上受遊戲開發周期影響，波動較大。

相關文章︰【新股IPO】網易準備在港第二上市 創始人丁磊首次向股東發信

【中概股回歸】盛傳周四闖關6.11掛牌的網易 讀「二」定讀「翼」？

【中概股回歸】網易首季盈利大增49% 今晚舉行遊戲發布會

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

更多【科網狂潮】文章