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企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產

金融經濟 09:00 2020/05/31

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新冠肺炎疫情重創環球經濟， 世界各地不少公司倒閉。

新冠肺炎疫情重創環球經濟， 世界各地不少公司倒閉。今年日本宣告破產的公司或升至7年來最高水平。另外， 美國5月申請破產的企業數量達到2009年以來新高。

今年破產日本企業或超過1萬間

總部位於東京的研究公司帝國徵信（Teikoku Databank） 預計，今年破產日本公司數量可能會超過1萬間， 達2013年以來最高水平。該公司指，4月份破產保護申請升至758宗，其中123宗與疫情相關，有很多旅館和飯店被迫關門。

情況比金融危機更糟

帝國徵信總經理Yuya Akama指出，百貨公司、醫院、航空公司、酒店、旅遊大巴運營商和飯店等行業都存在擔憂，「感覺比全球金融危機時還要糟」。Akama續指，很多公司可能選擇在不申請破產保護的情況下停業。這類案件可能從2009年的不到2.4萬宗升至今年的約2.5萬。

Akama稱，2011年311大地震時，他亦看到地震對當地企業造成破壞，但今次危機是截然不同。他指出，企業尤其是中小企業應該累積資金，不僅是為了度過眼前危機，還要提防第二波疫情出現。

美國5月申請破產企業創金融海嘯後新高

另外《彭博》報道，美國5月申請破產的企業數量達到27間，為2009年以來新高，合共債務至少達5000萬美元。今年以來，已有98間企業申請破產，破產企業數目亦是2009年以來最高。

破產企業中，不乏JC Penny、J.Crew等美國知名百貨及服裝品牌，以及因疫情導致遊客數大減的航空公司。為了抗疫，各地實施封鎖，企業財務問題加劇，令美國企業面臨無力償債的困境。

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