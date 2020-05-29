【港區國安法】「認清香港已回歸事實」 中國回應英美澳加聯合聲明

▲ 中國駐英使館發聲明，回應英國、美國、澳洲、加拿大對港區國安法批評，敦促有關國家認清香港已回歸的事實，不要干預中國內政。

全國人大宣布訂立港區國安法，英國、美國、澳洲以及加拿大發表聯合聲明斥違反中英聯合聲明，破壞一國兩制。中國駐英大使館旋即發聲明回應，對有關國家就國安法說三道四，干預香港事務和中國內政強烈不滿和堅決反對，敦促認清香港已經回歸中國的事實。

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中國駐英大使館發聲明稱，《中英聯合聲明》終極目標和核心內容是確定中國收回香港，並無賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，強調任何國家都不能利用《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

中方在聲明中多番重申，港區國安法的訂立是有必要，因近年港獨分子日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，並有外部勢力與香港反中亂港勢力勾結，利用香港從事危害國家安全活動，全國人大有關決定天經地義。

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中方強調，全國人大的決定，有助維護香港高度自治及港人自由，保障香港居民更好地享有和行使合法權利和自由，使香港變得更安全、更美好、更繁榮，確保一國兩制行穩致遠。

英美澳加早前發聯合聲明，指由北京當局直接立法，而非讓香港自行訂立《基本法》第23條，將損害香港人的自由，削弱香港自治，與具有法律約束力並在聯合國註冊的《中英聯合聲明》構成直接衝突。

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責任編輯：文青青

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