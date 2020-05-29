北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享）

中央推「港區國安法」，加上美國要脅回收對港的特殊待遇，治政市下港股近日波動，惟北水湧入港股的趨勢未止。今年首5個月北水流入逾2,700億元，已超過去年及前年全年水平。北水流入趨勢加快，成為港股的支持。

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