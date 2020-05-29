北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 金融經濟 13:16 2020/05/29 分享： 中央推「港區國安法」，加上美國要脅回收對港的特殊待遇，治政市下港股近日波動，惟北水湧入港股的趨勢未止。今年首5個月北水流入逾2,700億元，已超過去年及前年全年水平。北水流入趨勢加快，成為港股的支持。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 2020/05/27 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 2020/05/26 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 2020/05/25 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 2020/05/22 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/05/21 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 香港股票 新經濟 港區國安法 北水流入 港股通 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入