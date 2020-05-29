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【Google捱轟】疑推高TikTok評分　移除800萬負面評價

科技 12:53 2020/05/29

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Google Play商店近日出手刪除數百萬條用戶負面評論，令TikTok評分瞬間跳升至4.4星評分，引起大批網民不滿。

Google繼搜尋器輸入「黃色」不出建議詞、旗下YouTube過濾內地敏感字後，再捲入審查醜聞！TikTok（內地稱抖音）在印度Google Play商店原本跌至僅1.2星評分，Google隨即出手刪除數百萬條用戶負面評論，令TikTok評分瞬間跳升至4.4星評分，據外媒9to5Google估計，Google已刪除超過800萬條負面評論。

綜合外媒報道，事緣印度網紅Faizal Siddiqui早前上載一條極具爭議的影片，片中他要脅一名要與他分手的女子，並向她臉上潑液體，最後畫面出現女子被毀容。由於印度本身男女不平等的問題已非常嚴重，使事件不斷發酵，惹來大批網民抨擊，湧入Google Play商店給予1星負評表達不滿，最終TikTok由原來4.5星急跌至1.2星。

【TikTok捱告】私隱保護組織提訴　批評未能有效保障兒童

【YouTube審查】過濾內地敏感詞　官方：執法系統出錯

事件引起軒然大波，雖然當事人Siddiqui有澄清影片是造假，毀容傷痕只是化妝效果，而TikTok亦強調禁止發佈危害他人安全、施以暴力的影片，宣佈封鎖Siddiqui的帳號，但網民仍不收貨。Google就以濫用評分制度為由，刪除800萬條負面評價。

印度網民亦輾轉至Twitter，紛紛要求全面封禁TikTok，使#TikTokBan、#TikTokExposed、#UninstallTikTok、#BanTikTok、#DeleteTikTok、#BlockTikTok等成為熱搜的主題標籤。

此外，TikTok在印度的受歡迎程度也有所下降。由應用情報公司Sensor Tower數據顯示，TikTok今年初在印度突破20億次下載量，3月和2月分別增長8%、7%，但4月下載量就下降了34%。

責任編輯：姚慧儀

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