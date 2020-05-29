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【新股IPO】網易準備在港第二上市　創始人丁磊首次向股東發信

金融經濟 12:56 2020/05/29

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網易於昨日通過上市聆訊，並於今午上載招股書至聯交所。網易公司創始人及行政總裁丁磊於招股書上首次向股東發信，深入剖析如何看懂網易的戰略、速度、邊界。

丁磊於信中表示，網易的業務戰略也並非源於什麼宏大構想。在啟動一個新業務之前，「我們」通常會自問：這個產品是否解決了用戶的真實需求？「我們」是否熱愛這個事業，並有足夠能力做到更好？

網易從不怕慢

他又提到，對互聯網而言，慢好像是原罪。但快餐吃太多，人很容易失去感知美好的能力。 網易從來不怕慢，不急着融資，不趕着賺錢。相反，公司尋找更聰明的錢，挑選更挑剔的用戶。早在2000年初，網易就確定了精品戰略，這是公司在競爭、困境之中作出的正確選擇。

丁磊憶述，網易經歷過幾次不小的周期性危機，但仍然活下來是因公司比別人更聰明、更幸運嗎？丁磊：「我想不是，而是因為我們更尊重基本的常識：只有為用戶和社會創造真正價值，一種商業才可以長久經營。」

丁磊：網易要永遠保持29歲

信中丁磊提到，「在我29歲時，網易剛剛在納斯達克上市。那時我們有員工221人，現在已經超過了2萬人。」 當組織以百倍規模擴張，網易員工的平均年齡一直保持在29歲以內，他形容，這種是特殊的緣分，讓我在審視「29歲」時，覺得它與網易無比貼切：不褪少年銳氣，不沾老年暮氣。已經不青澀了，卻也沒染上圓滑世故，足以擔當重任。

丁磊於信末引用他母校的一句話向股東表示：「到今天為止，我們還沒有成功，我們還在成長。

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