【港區國安法】若港失特殊待遇 外媒：港美企終受累

▲ 外媒分析，美國出辣招取消香港特殊待遇的機會不高，因要考慮在港營運的美資企業。

港區國安法令中美關係越趨緊張，美國總統特朗普將於當地時間周五（29日）開記者會，宣布應對策略；早前美國國務卿蓬佩奧表示，香港不再擁有高度自治，美方或考慮取消香港獨立關稅區等特殊待遇，坊間認為會撼動香港國際金融中心的地位。但外媒分析，美國出辣招的機會不高，因要考慮在港營運的美資企業。

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根據花旗銀行調查，尚有逾1300間美國企業在香港營運。分析認為，任何重大的動盪也可能促使外國公司重新考慮將香港作為其在亞洲業務的樞紐。

英國廣播公司（BBC）報道，香港與美國之間貿易額在380億美元左右，而美國對香港貿易順差高達334億美元。美國對香港保持著最大單一國家或地區順差，在美國貿易體系中十分難得。

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但美國有線新聞網絡（CNN）分析認為，香港與美國之間的貿易關係遠不及香港為外國公司提供的商機，例如進入中國市場的便利。

分析引述香港美國商會（American Chamber of Commerce）主席早泰娜（Tara Joseph）認為，即使美國公司一直在評估香港的局勢處境，也不代表會急於撤走。

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歐亞集團的研究分析他們寫道：「中國官員可能認為，大多數公司不會離開香港，因會影響香港金融體系的關鍵風險，例如港元與美元掛鉤，都是可以控制的。對於北京來說，加強對香港政治權力的當務之急，超過香港長期經濟萎縮的風險。」

記者：史非

