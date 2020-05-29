大摩︰今年亞洲政府財赤料佔GDP近13% 破金融海嘯紀錄

▲ 大摩認為，香港有空間推出更多財政政策。

新冠肺炎疫情下，各國均推出各項政策刺激經濟。摩根士丹利最新報告指出，預測今年亞洲區政府（日本除外）的財政赤字，將達GDP的12.7%，打破了金嘯海嘯以來的紀錄。

對上一次紀錄為2009年，當時亞洲財政赤字佔GDP比率為10.3%，主要受到2008年金嘯海嘯的後遺影響。

大摩於報告中指出，今年亞洲各地政府已宣布推出財政政策，相當於整體GDP的9%。其中，各類支出型政策，如現金派發、薪金補貼、基建投資等佔GDP比例約2.4%；減稅降費則佔大約1.6%；其他政策如提供貸款、擔保等則佔約4.8%。

南韓為對抗疫情而推出的財策佔GDP比例達24.4%，為亞洲區內最高；香港則為11.8%，高於平均水平；中國則為8.4%。

亞洲區債水平偏低 有更多財策空間

大摩認為，整體而言亞洲仍有空間推出更多財政政策，因為不少亞洲各區政府債務較少，財政赤字亦較為可控。與美國政府債務對GDP比率達109%，歐元區亦達84%；相比之下，亞洲地區的比率大約為30至55%。

新加坡、香港、台灣和韓國最有可能採取更多的刺激財政措施，其次為泰國，菲律賓，馬來西亞和中國。而印度及印尼在在財政政策上有較多制肘，料經濟回復速度會較慢。

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