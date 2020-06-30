▲ 【BNO懶人包】延長留英期至1年有何用？更易申請公民？

中國全國人大據報通過「港區國安法」，英國政府此前已高度關注，外相藍韜文（Dominic Raab）倡議延長BNO留英限期，由6個月增至12個月，期間可工作及讀書，是英政府首次表明擴大BNO權利。

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BNO權利有何改變？

本來BNO持有人可免簽留英6個月，但僅是停留，期間不能工作，工作的話要另外申請，故被戲稱為旅遊證件。

英方目前最新講法是，留英期延長至12個月，可以工作及讀書，而且可以續期（extendable periods of 12 months），這對無疑是一大改進。

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申請英國公民會否更易?

未必。按英國相關規定，要取得英國公民權，須先在當地住滿1年，取得永久居留証（Indefinite Leave to Remain，簡稱ILR），ILR持有人在英5年可申請公民身分。

BNO持有人要申請公民身分亦要跟足程序，或要花相當長時間。部分BNO平權人士提出，為對BNO持有人設快速通道，但英政府未有明確回應。

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英國政府為何轉軚？

英國政府對BNO的立場一直含糊，雖說支持港人，但從未有官員正式表明擴大BNO權利，過去曾稱擔心擴大BNO權利違反中英聯合聲明。

不過英國政府近期立場明顯改變，繼早前有法律意見指BNO權利是英國內政後，今次口風大變，意義重大，印證政府對BNO問題取態有了定案。

另外，藍韜文公布BNO問題前，曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話，時機巧合，不排除英國是應美國要求出手。

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責任編輯：文青青

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