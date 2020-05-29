香港中小型企業總商會擁護全國人大通過「港區國安法」 維護「一國兩制」行穩致遠 國家富強昌盛   香港安定繁榮

第十三屆全國人大三次會議審議《全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，獲得社會各界高度關注。本會認爲，國家安全不但是社會穩定的前提，更是穩定營商環境的前提。

再者，立法禁止危害國家安全行為是《基本法》中賦予香港的憲制責任和法律義務。自特區政府成立二十三年來，社會在落實《基本法》第二十三條規定進行本地立法一直未有共識，但香港歷經去年的社會運動後，社會撕裂至今仍未完全修補，要待社會取得共識後才進行本地立法還需一段時日。

可惜與此同時，香港歷經去年的社會運動，外國勢力介入及本地暴力事件不斷升級後，本土恐怖主義更有滋生並蔓延的趨勢，不僅本港受影響，亦成為一個涉及國家安全的問題。

連串暴力事件除對香港治安及整體形象造成沉重打擊，在新冠肺炎疫情的雙重夾擊下，市民消費意欲急劇下降，遊客訪港數目更是歷史新低，零售市道全方位蕭條對本地各行業中小企的營商環境造成沉重打擊。

雖然政府對中小企業提供前所未有的支援，亦出動大量資源應對疫情，但作為亞洲國際都會，若特區政府未有適當法律條文，從根本上解決當前面對的國家安全問題，在複雜紛繁的國際局勢下，香港勢必持續受到衝擊，不但對改善本港的營商環境毫無幫助，更會將香港中小企業在國際舞臺上僅餘的優勢消耗殆盡。因此，全國人大進行是次立法審議，不但符合《憲法》與《基本法》的有關規定，亦合情合理，更迎合一般市民及中小企業對社會穩定局面期盼。

(資料香港中小型企業總商會提供)