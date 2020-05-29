  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (五) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股期貨】特朗普記招前　道指期貨跌逾200點

金融經濟 16:23 2020/05/29

分享：

【美股期貨】市場觀望特朗普記者會　道指期貨跌114點

中美關係日趨緊張，美國總統特朗普將於當地星期五舉行記者會，涉及中國議題。對於「港區國安法」，特朗普日前曾表示，將在本周對中國採取強而有力行動，市場觀望特朗普記者會內容，美股期貨承接美股跌勢今早下跌，其中道指期貨跌逾200點。

路透社認為，特朗普可採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

【港版國安法】 美國據悉考慮制裁中國官員及公司　特朗普︰周末前採取「非常有趣」行動

【16：23】阿里巴巴美股盤前升0.2%，報199.95美元。

【16：21】瑞幸咖啡昨挫兩成，今盤前升10.2%，報2.28美元。MSCI今收市後換馬，MSCI中國指數剔走瑞幸咖啡ADR。

【瑞幸造假】報道指瑞幸咖啡向董事長關聯公司出售優惠券虛增銷售

【16：18】美股期貨跌幅再擴大，道指期貨跌219點，報25238點；標指期貨跌23點，報3014點；納指期貨跌62點，報9398點。

【13：24】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌約70點，報25386點；標指期貨跌4點，報3033點；納指期貨跌2點，報9457點。

【12：00】道指期貨跌114點或0.4%，報25343點；標指期貨跌10點或0.3%，報3027點；納指期貨跌22點或0.2%，報9437點。

美股三大指數隔晚倒跌，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

恒生指數半日跌164點　銀行股挫恒生、東亞齊破底（不斷更新）

道指倒跌147點港股ADR跌152點　紐約期油升2.7%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 特朗普 中美關係 港區國安法 國安法 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數

上一篇文章

【港區國安法】草案通過前一周　外資淨沽中港股票基金70億

下一篇文章

【新股IPO】騰訊概念股移卡暗盤　升約4%帳面賺276元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】特朗普周五將舉行記者會　道指收市倒跌黑期跌24點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普周五將舉行記者會　道指收市倒跌黑期跌24點（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡超購640倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】騰訊概念股移卡超購640倍　1手中籤率10%（附分配結果）
恒生指數跌171點　美團點評U盤拉升7%（不斷更新）
恒生指數跌171點　美團點評U盤拉升7%（不斷更新）
【港區國安法】一文看聯滙制度　話你知港元變廢紙說法有多錯！
【港區國安法】一文看聯滙制度　話你知港元變廢紙說法有多錯！
【港元兌美元】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？
【港元兌美元】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？
【長和整口罩】屈臣氏口罩今日開售　一盒30個會員價69.9元
【長和整口罩】屈臣氏口罩今日開售　一盒30個會員價69.9元