【美股期貨】特朗普記招前　道指期貨跌逾200點

▲ 【美股期貨】市場觀望特朗普記者會 道指期貨跌114點

中美關係日趨緊張，美國總統特朗普將於當地星期五舉行記者會，涉及中國議題。對於「港區國安法」，特朗普日前曾表示，將在本周對中國採取強而有力行動，市場觀望特朗普記者會內容，美股期貨承接美股跌勢今早下跌，其中道指期貨跌逾200點。

路透社認為，特朗普可採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

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【16：23】阿里巴巴美股盤前升0.2%，報199.95美元。

【16：21】瑞幸咖啡昨挫兩成，今盤前升10.2%，報2.28美元。MSCI今收市後換馬，MSCI中國指數剔走瑞幸咖啡ADR。

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【16：18】美股期貨跌幅再擴大，道指期貨跌219點，報25238點；標指期貨跌23點，報3014點；納指期貨跌62點，報9398點。

【13：24】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌約70點，報25386點；標指期貨跌4點，報3033點；納指期貨跌2點，報9457點。

【12：00】道指期貨跌114點或0.4%，報25343點；標指期貨跌10點或0.3%，報3027點；納指期貨跌22點或0.2%，報9437點。

美股三大指數隔晚倒跌，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

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責任編輯︰梁浩碩