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【美股期貨】市場觀望特朗普記者會　道指期貨跌幅收窄至約70點

金融經濟 13:25 2020/05/29

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【美股期貨】市場觀望特朗普記者會　道指期貨跌114點

中美關係日趨緊張，美國總統特朗普將於當地星期五舉行記者會，涉及中國議題。對於「港區國安法」，特朗普日前曾表示，將在本周對中國採取強而有力行動，市場觀望特朗普記者會內容，美股期貨承接美股跌勢今早下跌，其中道指期貨跌逾100點。

路透社認為，特朗普可採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

【港版國安法】 美國據悉考慮制裁中國官員及公司　特朗普︰周末前採取「非常有趣」行動

【13：24】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌約70點，報25386點；標指期貨跌4點，報3033點；納指期貨跌2點，報9457點。

【12：00】道指期貨跌114點或0.4%，報25343點；標指期貨跌10點或0.3%，報3027點；納指期貨跌22點或0.2%，報9437點。

美股三大指數隔晚倒跌，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

恒生指數半日跌164點　銀行股挫恒生、東亞齊破底（不斷更新）

道指倒跌147點港股ADR跌152點　紐約期油升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 特朗普 中美關係 港區國安法 國安法 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數

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