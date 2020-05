【港區國安法】特朗普神秘記招 香港凌晨2時舉行

▲ 【港區國安法中美角力】特朗普神秘記招 正式與中國決裂?

全國人大通過港區國安法,美國總統特朗普表示,會就中國事宜於周五(29日)舉行記者會,但特朗普未有交待任何細節。初步消息指,記者會於香港時間周六(30日)凌晨2時舉行。港區國安法通過前,美國國務卿蓬佩奧搶閘宣佈,美國不再承認香港自治,令人關注特朗普政府會否撤銷香港特別待遇。特朗普向來在敲打中國之餘留有一手,不願中美全面對抗,今次記者會不排除成為轉捩點。但有美國傳媒預期,特朗普政策已顯出局限,記招只會雷大雨小。

【港區國安法】美媒:北京企硬信息明確 美國管不了

港區國安法通過後,美國國務院聯同英國、澳洲、加拿大發聲明表示嚴重關注,但特朗普卻沒有即時表態,似乎刻意營造神秘感。記者問特朗普會否維持中美貿易協議時,特朗普稱:

「對於中國,我們會在明天(周五)宣佈我們會做甚麼。我們對中國不滿意。我們對發生的事不滿意。」

(We'll be announcing what we're doing tomorrow with respect to China. And we are not happy with China. We are not happy with what's happened.)

耐人尋味的是,特朗普並未提到香港或港區國安法,反而只是再就新冠肺炎疫情批評北京:

「世界各地民眾都在受苦。186個國家,遍佈全球,他們在受苦。我們不高興。」

(All over the world, people are suffering. One-hundred eighty-six countries, all over the world, they're suffering. We,re not happy.)

【港區國安法】美國眾議員促蓬佩奧 接收香港「難民」

蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

特朗普及白宮都沒有交待,周五記者會甚麼時間舉行,或關於甚麼涉及中國議題。美國如何應對中方通過港區國安法,則自然最受關注。

特朗普上任後雖然大打中美貿易戰、科技戰,近期甚至有開展金融戰苗頭,但向來都沒有選擇與中國全面決裂。特朗普一直強調中國國家主席習近平是好朋友,而美國國會去年通過「香港人權與民主法」後,特朗普更一度顯得不願簽署,拖延多時沒有辦法才就範。

這現在都面臨變數。蓬佩奧日前正式向國會表示,華府不再認為香港自治,不再合適繼續享有《美國-香港政策法》特別待遇下,特朗普這原電視真人騷主持人故意吊外界胃口,稱會就中國有重要宣佈,確是不排除他的對華政策會有顯著變化。

【港區國安法】美國極端核選項 瞄準聯繫匯率?

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

不過,雷聲大雨點小向來也是特朗普的特色。《洛杉磯時報》報道,特朗普預料只會對中國推出相對溫和制裁,形式可能包括簽證和金融限制。路透社亦稱,特朗普可能會以關稅、簽證或其他經濟措施來應對中國。輿論普遍認為,全面或大部分撤銷香港特別待遇,會同時嚴重損害美國利益,對華府而言仍是一個行不通的「核選項」。

特朗普原首席顧問班農(Stephen Bannon)雖然極力主張對中國強硬,但他也承認,特朗普嘗試漸進地應對中國:

「我不認為這合適,但特朗普需要面對多方不同壓力。他相信他和習的關係穩健。」

(I don't think that's correct, but he's getting pressure from a lot of different parties. And he believes strongly he's got a relationship with Xi.)

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

【港版國安法】美國制裁會否使出王牌 打掉金融中心

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之