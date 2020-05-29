【港區國安法】特朗普神秘記招 正式與中國決裂？

▲ 【港區國安法中美角力】特朗普神秘記招 正式與中國決裂？

全國人大通過港區國安法，美國總統特朗普表示，會就中國事宜於周五（29日）舉行記者會，但特朗普未有交待任何細節。港區國安法通過前，美國國務卿蓬佩奧搶閘宣佈，美國不再承認香港自治，令人關注特朗普政府會否撤銷香港特別待遇。特朗普向來在敲打中國之餘留有一手，不願中美全面對抗，今次記者會不排除成為轉捩點。但有美國傳媒預期，特朗普政策已顯出局限，記招只會雷大雨小。

【港區國安法】庫德洛：香港貿易待遇 或與中國内地相同

港區國安法通過後，美國國務院聯同英國、澳洲、加拿大發聲明表示嚴重關注，但特朗普卻沒有即時表態，似乎刻意營造神秘感。記者問特朗普會否維持中美貿易協議時，特朗普稱：

「對於中國，我們會在明天（周五）宣佈我們會做甚麼。我們對中國不滿意。我們對發生的事不滿意。」

（We'll be announcing what we're doing tomorrow with respect to China. And we are not happy with China. We are not happy with what's happened.）

耐人尋味的是，特朗普並未提到香港或港區國安法，反而只是再就新冠肺炎疫情批評北京：

「世界各地民眾都在受苦。186個國家，遍佈全球，他們在受苦。我們不高興。」

（All over the world, people are suffering. One-hundred eighty-six countries, all over the world, they're suffering. We,re not happy.）

【港區國安法】美國眾議員促蓬佩奧 接收香港「難民」

蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

特朗普及白宮都沒有交待，周五記者會甚麼時間舉行，或關於甚麼涉及中國議題。美國如何應對中方通過港區國安法，則自然最受關注。

特朗普上任後雖然大打中美貿易戰、科技戰，近期甚至有開展金融戰苗頭，但向來都沒有選擇與中國全面決裂。特朗普一直強調中國國家主席習近平是好朋友，而美國國會去年通過「香港人權與民主法」後，特朗普更一度顯得不願簽署，拖延多時沒有辦法才就範。

這現在都面臨變數。蓬佩奧日前正式向國會表示，華府不再認為香港自治，不再合適繼續享有《美國-香港政策法》特別待遇下，特朗普這原電視真人騷主持人故意吊外界胃口，稱會就中國有重要宣佈，確是不排除他的對華政策會有顯著變化。

【港區國安法】美國極端核選項 瞄準聯繫匯率？

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

不過，雷聲大雨點小向來也是特朗普的特色。《洛杉磯時報》報道，特朗普預料只會對中國推出相對溫和制裁，形式可能包括簽證和金融限制。路透社亦稱，特朗普可能會以關稅、簽證或其他經濟措施來應對中國。輿論普遍認為，全面或大部分撤銷香港特別待遇，會同時嚴重損害美國利益，對華府而言仍是一個行不通的「核選項」。

特朗普原首席顧問班農（Stephen Bannon）雖然極力主張對中國強硬，但他也承認，特朗普嘗試漸進地應對中國：

「我不認為這合適，但特朗普需要面對多方不同壓力。他相信他和習的關係穩健。」

（I don't think that's correct, but he's getting pressure from a lot of different parties. And he believes strongly he's got a relationship with Xi.）

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

【港版國安法】美國制裁會否使出王牌 打掉金融中心

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之